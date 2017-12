Marián vytvoril žandársku stanicu. Na starej lade vyráža na obhliadku obce (+FOTO)

Vášnivý zberateľ zoberie návštevníkov na žandársku stanicu, v obci neďaleko Žiaru.

12. dec 2017 o 13:21 TASR

LOVČICA-TRUBÍN. Ocitnúť sa na žandárskej stanici či povoziť sa v aute verejnej bezpečnosti nie je vďaka vášnivému zberateľovi Mariánovi Oslancovi z obce Lovčica - Trubín nemožné ani dnes. Vo svojom dome zhromaždil desiatky exponátov, ktoré pripomínajú časy nie také dávne, keď boli tieto veci našou každodennou súčasťou.

"Najprv som začal zbierať veci súvisiace s druhou svetovou vojnou. Postupne som však prešiel na veci súvisiace s obdobím socializmu," uviedol Oslanec s tým, že podobnej záľube sa venujú aj jeho bratia. Učarovala mu téma verejnej bezpečnosti.

Kúsky hľadá na burzách

Po vstupe do domu po jeho starých rodičoch sa tak návštevník ocitne priamo u žandárov, na okrsku verejnej bezpečnosti. Nechýba tu operačný pult, operačná mapa či vypočúvacia miestnosť.

Dnes sa Oslanec môže pochváliť bohatou zbierkou, ktorá pozostáva zo stoviek exponátov. Hľadá ich na internete, v bazároch či na burzách. Niektoré má dokonca aj od darcov. Nájdu sa tu repliky tankov, policajné oblečenie, atrapy ručných zbraní, policajné motorky, busty, obrazy súvisiace s dobou a témou.

"Mám spravený aj taký oltár Majorovi Zemanovi, sú tam jeho fotky, veci z natáčania. To bol taký vzor každého esembáka," podotkol s úsmevom Oslanec.

Dvere otvára aj pre verejnosť

O zberateľskej vášni Mariána Oslanca napovedá aj záhrada pred domom. Na dvore majú svoje stále miesto delá, ktoré sám vytvoril. "Všetko, čo som nemohol zohnať, tak to som si vytvoril. Delá, ktoré mám vonku, nie sú originály, vytvoril som ich ja," priblížil s tým, že rovnako je to aj so "žandárskymi autami".

Tie vytvoril sám z civilných áut, ide o dve lady a jednu škodovku. Nevítaných hostí privíta hneď pri vstupe ostnatý drôt na bráne, pripomínajúci železnú oponu.

Expozíciu zberateľ stále rozširuje a neváha ju ukázať aj záujemcom. Počas štátneho sviatku 8. mája dokonca organizuje deň otvorených dverí. Keď je dobré počasie, na svojej žandárskej lade sa vyberie robiť obhliadku po obci.