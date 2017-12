Každý holub má svoj čip. Pri súťažiach používa chovateľ takzvanú vdovskú metódu

Dlhoročný chovateľ hovorí, že holuba si vyberá podľa očí.

10. dec 2017 o 11:28 TASR

LOVČICA-TRUBÍN. Holuba si vyberám podľa očí, hovorí dlhoročný chovateľ poštových holubov z obce Lovčica-Trubín Jozef Bojo. Tejto záľube sa venuje takmer 50 rokov, na svojom konte má viaceré úspechy.

Hrozbou sú dravce

V roku 2010 sa jeho holub zúčastnil na olympiáde v poľskej Poznani, kde si vylietal 11. miesto.

"Stále ho odchovávam, mám aj jeho synov," uviedol. Tento holub však nie je podľa jeho slov jediný, ktorému sa podarilo uspieť v súťažiach. O jeho slovách svedčí aj početná zbierka víťazných trofejí z najrôznejších súťaží.

"Najďalej boli moje holuby v belgickom Oostende. Je to viac ako tisíc kilometrov. Ráno ich vypustili a na druhý deň okolo siedmej už boli doma. Holuby niekedy letia aj v noci," skonštatoval Bojo s tým, že najväčším nepriateľom týchto operencov sú dravce.

"Doslova čakajú keď letia, a tie prvé špičkové chytajú. Minulý rok som prišiel asi o sedem najlepších holubov," dodal s tým, že ostražitý musí byť aj doma na dvore.

Používa vdovskú metódu

Vo svojom chove má aktuálne viac ako 120 poštových holubov rôznych kmeňov. Mená im nedáva, no každého pozná podľa čísla.

"Ja lietam vdovskú metódu. Až pred pretekmi ukážem samičku samcovi a on je potom namotivovaný a rýchlejšie letí domov. Keď priletí domov, tak je dve hodiny so samičkou a potom sa zase rozdelia," vysvetlil s tým, že v poslednom čase sa špecializuje väčšinou na kratšie trate, za ktoré sú považované trate do 300 kilometrov.

Pri chove využíva aj moderné technológie. Kým v minulosti mali holuby pliešky na nohách, dnes má každý svoj čip, ktorý sníma špeciálne zariadenie. Chovateľ tak presne vie, aký čas holub dosiahol. "Dnes je to už moderné, je to jednoduchšie, holuby nemusím chytať," dodal Bojo.

Jozef Bojo nie je jediný, kto sa v obci chovu poštových holubov venuje. Miestna organizácia chovateľov má silnú základňu. "Máme 28 členov, prevažná časť je z obce Lovčica - Trubín, zvyšok z okolitých dedín," priblížil Bojo, ktorý je zároveň predsedom tejto miestnej organizácie.