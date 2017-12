Žarnovica s Novou Baňou veria v jarné zlepšenie

Po minuloročnej dominancii Liptovského Hrádku sa tohtoročná edícia III. ligy – STRED zdá byť vyrovnanou partiou hneď niekoľkých tímov, ktoré si to na jar rozdajú o postup do druhej najvyššej súťaže.

10. dec 2017 o 10:42 Ján Ihracký

Pred sezónou sa očakávala dominancia banskobystrickej Dukly, ktorá sa spojila s Kremničkou, s cieľom postaviť futbal v našom krajskom meste opäť na nohy. Dukla pritom nezačala zle a dlhší čas sa vyhrievala na čele tabuľky, kde sa striedala s Rimavskou Sobotou, tiež minuloročným účastníkom druhej ligy. Doplatila však na nemohúcnosť v koncovke z posledných troch zápasov, v ktorých nestrelila ani gól.

Mužstvo Lučenca sa na začiatku sezóny nejavilo ako adept na postup. V prvých štyroch zápasoch získalo len chudobné štyri body. Zdalo sa, že sa bude opäť pohybovať v pokojnom strede tabuľky. Všetko je ale napokon inak a hlavne vďaka šnúre deviatich víťazstiev, ktoré mužstvo ťahá od začiatku septembra, má pred druhou Duklou štvorbodový náskok.

Na celkové prvenstvo smú po jeseni pomýšľať aj Rimavská Sobota, Liptovský Hrádok, možno aj Kalinovo, otázne je, či by túžili aj po postupe do druhej ligy. Rimavská pravdepodobne áno. Hrádok odmietol už minulú sezónu, na celonárodnú ligu by si asi netrúflo ani Kalinovo.

O poriadne pokazenej jeseni sa musí hovoriť v Detve. Mužstvo nezískalo ani jeden bod. Zostupu sa tam s veľkou pravdepodobnosťou nevyhne.

MFK ŽARNOVICA

Po minuloročnom piatom mieste sa káder Žarnovice obmenil. Už pri našom predsezónnom rozhovore hráč miestneho MFK, Lukáš Štefanka, prízvukoval, že cieľom bude pokojný stred tabuľky. Svetlo sveta uzrela dohoda s FK Pohronie. Ten do Žarnovice posielal svojich hráčov, ktorí toho v druhej lige veľa nenahrali, bolo však potrebné, aby mali zápasovú prax.

Dobrý štart

MFK nezačal zle. Domáci zápas s Námestovom mal slušne rozbehnutý, no nakoniec z neho bral iba bod. Prišli dve výhry, v Liptovskej Štiavnici a doma s Tepličkou, Žarnovica sa usadila na vrchných priečkach. Vedela však, že ju čakajú ťažké zápasy. Prvá z dvoch ťažkých faciek jesene prišla v Kalinove, kde hostia zakúsili ťažký debakel 5:0. Mužstvo sa pozviechalo, v ďalšom kole hostilo Duklu, ešte desať minút pred koncom vyhrávalo 1:0, no napokon sa tešila Dukla po výsledku 1:3. Psychiku hráčov nezlomila ani táto prehra, práve naopak, nasledujúce obdobie možno označiť ako najvydarenejšie.

Kartový dážď

Žarnovica hostila jesenného lídra z Lučenca, a keby niektorú zo svojich šancí premenila, mohla sa tešiť z trojbodového zisku, takto z toho bola remíza 0:0. Mužstvo cestovalo na horúcu pôdu Liptovského Hrádku, odkiaľ sa body veru často nenosia. No gól Romana Krivjančina 20 minút pred koncom znamenal dôležité body pre hostí. Hádam ešte viac zaujal výkon hlavného rozhodcu. Ten so Žarnovičanmi nemal žiadne zľutovanie a žltú kartu im ukázal až deväťkrát. Pritom hráči Hrádku nevideli ani jednu, čudný meter. O ďalšie prekvapenie sa MFK postaral hneď v ďalšom kole, kedy zavítal na pôdu Martina a po výhre 1:2 z toho bol ďalší trojbodový zápas.

(zdroj: MFK ŽARNOVICA)

Strelecká mizéria

Koniec jesene Žarnovici nevyšiel. Dokázala zvíťaziť len nad poslednou Detvou a predposledným Fiľakovom. Remizovala s Oravským Veselým, ostatné zápasy prehrala. Prišla i druhá facka jesene, tou bola prehra v Rimavskej Sobote 7:0. Najviac asi ale škrie strata bodov v šlágri s Novou Baňou.

Celojesenným problémom Žarnovice je slabá koncovka. Mužstvo strelilo len šestnásť gólov, z toho šesť poslednej Detve. Jeden vlastný si strelil ich súper a štyri padli z penált, ktoré premenil Michal Laurov. Celkovo vzaté, počas štrnástich zápasov mužstvo strelilo z hry len päť gólov.

Zmiešané pocity

Z týmu Žarnovice sa jeseň podujal zhodnotiť brankár Lukáš Höger: „Začnem asi tým, že na začiatku sezóny prišlo k dohode medzi nami a Pohroním o presune hráčov, ktorí nebudú pravidelne hrávať na naše zápasy. Podľa toho sa aj vyskladalo mužstvo, v ktorom sme mali len 14-15 hráčov plus dvaja brankári, čo bolo dosť málo hlavne vtedy, keď sa nám s Pohroním križovali zápasy a tiež keď prišli nejaké zranenia. Hlavne zranenia Lukáša Štefanku na začiatku sezóny a Vraťa Bobora približne v 9. kole, ktorý má už po sezóne, ovplyvnili počet strelených gólov.“ Ako sa tento dvadsaťštyriročný brankár pozerá na obrannú hru svojho mužstva? „Defenzíva fungovala celkom dobre až na dva zápasy, s Kalinovom a Rimavskou Sobotou, ktoré sme nezvládli a dostali sme v nich 12 gólov. Keď sa teda obzrieme za jeseňou, tak celkove deviate miesto pri nahustenej tabuľke nie je sklamanie, ale ani dôvod na radosť. Cieľom do jari bude určite posunúť sa v tabuľke smerom hore, pretože deviate miesto po sezóne by bolo sklamaním popri umiestneniach z posledných dvoch rokov.“ uzavrel Lukáš Höger.

Zopakovať umiestnenia z minulých sezón

„Jeseň nebola podľa našich predstav,“ začal s hodnotením prvej polovice sezóny Lukáš Štefanka, „nemali sme dostatočne široký a ani kvalitný káder, ale za to môže aj to, že sme farma Pohronia, tak sme sa spoliehali dosť na ich pomoc. Postavenie v tabuľke mohlo byť lepšie, keby sme zvládali domáce zápasy v ktorých sme prišli o dôležité body a mrzí nás aj zápas s Novou Baňou kde sme si nezaslúžili prehrať.“ Tak ako jeho spoluhráči, aj on chce svoj tím potiahnuť v jarných súbojoch k vyšším priečkam: „Cieľom do jarnej časti bude hlavne doniesť kvalitu do mužstva a pobiť sa o čo najviac bodov, aby sme zopakovali umiestnenie z minulých sezón.“

MFK NOVÁ BAŇA

Nová Baňa sa drží pozícií, ktoré jej patrili aj v minulej sezóne. Pritom možno by to chcelo len lepšiu hru v obrane a boli by z toho vyššie priečky. Mužstvo totiž dokázalo nastrieľať až 29 gólov, čo je piaty najvyšší počet spomedzi účastníkov ligy. Inkasovalo však 27-krát, viac gólov obdržala len Teplička, Fiľakovo a Detva.

Novej Bani vyšli predsezónne nákupy. Srbské posily Dušan Milanović s Milanom Miloševićom patrili k ofenzívnym ozdobám ligy. Prvý menovaný strelil 13 gólov a je druhým najlepším strelcom tretej ligy. Milošević si na svoje konto pripísal 10 presných zásahov.

Na úvod výhry

Mužstvo začalo sezónu dvojzápasom s Fiľakovom a Oravským Veselým. V oboch prípadoch sa tešilo z výhry. V Čadci síce nebodovalo, no následne v domácom prostredí bralo bod proti silnej Rimavskej Sobote po remíze 3:3. Štedrá Detva následne darovala body aj Novej Bani a tak bol pohľad na tabuľky povzbudzujúci.

Bodová mizéria

Ani po domácej remíze so silným Námestovom 2:2 nič nenasvedčovalo tomu, že by sa nad Novou Baňou mali sťahovať mračná. V nasledujúcich siedmych kolách však mužstvo získalo len chudobné dva body. Mrzieť môže hlavne domáca prehra s Martinom 0:1, či ďalšia divoká domáca remíza s Tepličkou 4:4, kedy hostia vyrovnali až v nadstavenom čase. Naopak, o príjemnom prekvapení sa dá hovoriť pri ďalšom domácom remízovom rezultáte s banskobystrickou Duklou 1:1. Mužstvo sa však logicky prepadalo v tabuľke na spodné priečky.

Vydarený záver

Pozitívny impulz do jarnej časti dostalo mužstvo v poslednom hracom týždni jesene. V dohrávke totiž dokázalo poraziť Krásno nad Kysucou, dokonca na jeho vlastnom trávniku. No a na záver doma triumfovalo aj nad rivalom zo Žarnovice 1:0. Treba povedať, že pri viacerých šanciach hostí mala Baňa šťastie, počítajú sa však tri body. Hneď v prvom jarnom kole cestuje Baňa do Žarnovice, z nášho pohľadu pôjde o najzaujímavejší súboj jari.

(zdroj: MFK NOVÁ BAŇA)

Viera v krásnu futbalovú jar

Jesenné účinkovanie Novej Bani v tretej najvyššej súťaži hodnotí jej tréner Tomáš Kvačkaj: „ V júli nám do letnej prípravy nastúpilo 21 hráčov, z ktorých sme vyselektovali 16 do poľa a dvoch brankárov. Žiaľ, jeden brankár dostal ponuku z iného klubu, tak sezónu v bráne odchytal Branislav Pavol, chvalabohu, bol po celú sezónu bez väčších zranení. Príprava prebiehala v domácich podmienkach, ale hráči pracovali zodpovedne, čoho výsledkom boli aj prvé kolá, kedy sme boli úspešní.“ Po úspešnom úvode prišli výsledkové zaváhania: „Žiaľ, v polovici súťaže prišli zranenia, karty, slabšia dochádzka na tréningy a z toho pramenili aj výsledky, aj keď naša hra bola v mnohých zápasoch dobrá a potrápili sme aj silných súperov. Robili sme veľké chyby v obrannej fáze hry, čo nás stálo stratu bodov na domácej pôde.“ hovorí Kvačkaj.

Záver jesene hodnotí pozitívne. Verí v zlepšenie svojich zverencov. „Hráči bojovali až do posledného kola a víťazstvom v Krásne a doma so Žarnovicou sme sa odtrhli z dna tabuľky. Chcem pochváliť všetkých hráčov, že v rámci svojich možností, pracovných, alebo študijných povinností, vždy odviedli maximum a dobre reprezentovali náš klub. Chcem sa poďakovať aj trénerovi staršieho dorastu Martinovi Poliačikovi a jeho hráčom, že s nami spolupracovali a podporovali nás svojou prítomnosťou na futbalových zápasoch. Toto mužstvo má perspektívu, ak udržíme hráčov v klube a dobre doplníme niektoré posty, tak môžeme napredovať a zažiť spolu krásnu futbalovú jar.“ povedal Kvačkaj.

Klub sa môže hrdiť svojim najskalnejšími. (zdroj: MFK NOVÁ BAŇA)

Tabuľka po jeseni

1.Lučenec 15 11 2 2 33:13 35

2.Dukla BB 15 9 4 2 30:12 31

3.Rim. Sobota 15 9 2 4 49:23 29

4.Lip. Hrádok 15 9 2 4 33:21 29

5.Kalinovo 15 9 0 6 25:17 27

6.Námestovo 15 6 5 4 28:22 23

7.Martin 15 6 3 6 26:21 21

8.Krásno 15 6 3 6 23:22 21

9.Žarnovica 15 6 3 6 16:23 21

10.Čadca 15 6 2 7 28:26 20

11.O. Veselé 15 6 2 7 20:20 20

12.Nová Baňa 15 5 4 6 29:27 19

13.Teplička 15 5 3 7 25:30 18

14.Lip. Štiavnica 15 5 3 7 14:26 18

15.Fiľakovo 15 3 0 12 15:42 9

16.Detva 15 0 0 15 10:59 0