Rastislav Urgela: Zaujímaví dorastenci pre Áčko? Antošík, Urgela, Repiský...

Najvýznamnejším krokom pre fungovanie mládeže počas bolo vybudovanie zázemia na zrekonštruovanom žiarskom štadióne, tvrdí Urgela.

Rastislav Urgela v predsezónnom rozhovore tvrdil, že po vypadnutí žiakov z I. ligy budú k klube FK Pohronie klásť dôraz na to, aby v nižších súťažiach patrili k lídrom a ich mladých hráčov naučili čo najviac z futbalovej abecedy. Podarilo sa im to?

Ako hodnotíte jesenné počínanie mládežníckych klubov FK Pohronie?

– Myslím si, že viaceré kategórie nám urobili radosť svojím postavením v tabuľke, ale najmä moderným herným prejavom, ktorý je pre nás dôležitejší a vyššie postavený nad výsledkami. Ale boli aj také, od ktorých sme úprimne čakali trochu viac.

Vedeli by ste vymenovať nejaké konkrétne kroky, ktoré klub urobil (pred sezónou, alebo počas nej) pre to, aby mali mládežníci v klube lepšie podmienky?

– Určite najvýznamnejším krokom bolo dokončenie zázemia pre mládežnícke kategórie pod novovzniknutými tribúnami na našom štadióne, ktorý prešiel komplet rekonštrukciou a dnes máme v Žiari krásny moderný futbalový stánok. Hráči aj tréneri tu nájdu všetko, čo potrebujú. Majú tu kompletné zázemie na tréningový proces.

Existuje v tíme nejaký jednotný herný systém, ktorý sa snažia mládežníci hrať? Systém, ktorý hrá aj Áčko, aby do neho vedeli ľahšie preniknúť.

– Zatiaľ nie, k takýmto systémovým veciam sme sa ešte v našom mladom klube nedostali, ale už sme sa pohrávali na úseku mládeže aj s takouto myšlienkou.

Staršiemu dorastu U 19 sa príliš nedarí (11. miesto, 3 výhry, 2 remízy, 8 prehier, skóre 10:21). Na prvý pohľad sa javí byť hlavným problémom tímu vytváranie si šancí a efektivita. Je tomu skutočne tak?

– Ťažko povedať, chcelo by to hlbšiu analýzu. Skôr si myslím, že tím po viacerých horších výsledkoch postihla kríza, hráči stratili pohodu z dobrej prípravy, hrali v kŕči a to by mohlo byť dôsledkom aj nie veľmi dobrého postavenia v tabuľke.

Nachádzajú sa v tíme staršieho dorastu nejaké talenty, ktoré by sa mohli presadiť v seniorskom áčku?

– Určite áno. Už počas jesennej časti naskakovali do tréningového procesu niektorí zaujímaví hráči. A napríklad Matúš Antošík, Andrej Urgela, či brankár Matej Repiský by mohli postupne dostať viac príležitostí v mužskom futbale.

O poznanie lepšie sa darí mladšiemu dorastu U 17 (5. miesto, 8 výhier, 2 remízy, 3 prehry, skóre 33:9). Ako hodnotíte výkony týchto chlapcov?

– Pre mňa osobne milé a asi najväčšie prekvapenie v mládežníckych kategóriách. Vytvorila sa tam dobrá partia hráčov, ktorá výborne pracuje v tréningovom procese a je vedená ambicióznym realizačným tímom.

Starší žiaci U 15 vedú svoju II. ligu – skupina Juh. Tu možno asi hovoriť len o spokojnosti. Čo by musel klub splniť, aby mohol účinkovať v prvej lige, ktorú zastrešuje SFZ?

– Po odchode šiestich hráčov zo základnej zostavy do prvoligových klubov z minulej sezóny a spoznaním 2. ligy sa stala táto kategória zaslúženým lídrom celej súťaže. Takže určite veľká spokojnosť. Na návrat do 1. ligy je potrebné skončiť na 1. mieste, čo je naším cieľom číslo jeden pri mládeži, a samozrejme prehodnotenie uzavretia súťaže 1. ligy na tri roky zo strany SFZ. A to je celkom reálne, takže uvidíme ako to celé v lete 2018 dopadne.

Mladší žiaci U 13 sa v rámci II. ligy – skupiny Juh nachádzajú na druhom mieste za Lučencom. Čo by ste povedali k tejto kategórii, je niečím špecifická?

– Títo chlapci začínajú za pol roka s veľkým ihriskom a je tam niekoľko zaujímavých hráčov. Ak budú dobre pracovať, tak určite budeme v budúcnosti počuť o Jakabovi, Dovčíkovi, Pilnikovi, Bartošíkovi, či Varechovi.

U11-ka pôsobí v miestnej Minilige Milana Škriniara, kde v rámci desiatich klubov spadajúcich pod ObFZ ZH vedie bez straty bodu. Úprimne, dokážu tieto tímy dobre preveriť vašich mladých chlapcov?

– Aby tie zápasy mali pre nás význam, nastupujeme v nich s o rok mladšími hráčmi, alebo hráčmi, ktorí sú menej vyťažení. Takže, je to pre nás prínosom. Aj konfrontáciu s tímami oblasti vnímame ako potrebnú.

Pohronie zastrešuje aj dievčenský tím WU 15. Aké sú plány klubu ohľadne ženského futbalu?

– Toto družstvo sa formuje, radi by sme rozšírili rady dievčat a možno neskôr v prípade záujmu vytvorili aj juniorky, ktoré by sme prihlásili do súťaže.

S akými plánmi vybehnú na jarné trávniky mládežníci Pohronia?

– Potešiť všetkých priaznivcov mládežníckeho futbalu atraktívnym herným prejavom, posunom dorastu U19 vyššie v tabuľke a hlavne návratom žiakov do prvej žiackej ligy v prípade jej rozšírenia.