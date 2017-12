V obci Vyhne tečie ľuďom z kohútikov hrdzavá voda (+FOTO)

Pitnú vodu má väčšina obyvateľov obce len vďala náhradnému zásobovaniu. Pýtajú sa, dokedy to potrvá.

13. dec 2017 o 17:24 Ivana Zigová

VYHNE. V obci Vyhne, kde len nedávno museli obyvatelia vydržať tri dni bez dodávok elektrickej energie, majú tentoraz problémy s kvalitou pitnej vody.

Situácia spôsobená poruchou trvá už niekoľko dní, miestni sú odkázaní na vodu v cisternách.

Pýtajú sa: Čo nás ešte čaká

Už minulý piatok (8.12.) im začala tiecť z kohútikov poriadne kalná voda. „V priebehu dní sa ako-tak prečistila a netiekla až tak špinavá, dnes (13.12.) sa to však opäť zhoršilo. Idú sviatky, nedá sa umyť, nič oprať,“ napísal nám dnes jeden z obyvateľov a poslal aj fotografie, na ktorých vidno, ako sa kvalita vody zhoršila.

„To je čistá hrdza, čo nám tečie, situácia trvá už víkendu. Trochu sa to zlepšilo, ale stále sme závislí na cisternách. Nedá sa prať, ani poriadne umyť, varím iba jedlá, na ktoré nepotrebujem vodu, napríklad granadír, kôprovku s volským okom a podobne,“ hovorí Oľga Foťková z vyhnianskeho sídliska Dolinky.

Dokedy by situácia mohla trvať miestni nevedia. „Veď nám zanesie splachovače na WC,“ obáva sa Oľga.

Jej susedky sa pridávajú: „Predtým elektrina, teraz voda, čakáme, čo nás do Vianoc ešte čaká.“ Vodárom s nadhľadom odkazujú, že keď poruchu odstránia, mohli by im na týždeň do vodovodu pustiť vínko alebo vianočný punč. „Ako kompenzáciu,“ žartujú, hoci dni bez vody im poriadne komplikujú život.

„Najskôr tri dni bez elektriny, teraz neviem dokedy nebude tiecť voda, už len čakáme, kedy nám nepôjde plyn, hovorí Vyhňan Cyril Žabenský. „Cisterny chodia podľa zverejneného rozpisu len doobeda. A čo ľudia, ktorí sú vtedy v práci,“ pýta sa.

Hlásia zakalenie zdroja

Na webe obce sme našli oznam s touto informáciou: „Veľká časť obce je stále bez pitnej vody z dôvodu závalu v šachte, odkiaľ ju odoberáme. Tento stav potrvá pravdepodobne dlhšiu dobu, kým sa voda samočinne prečistí.“

Zásobovanie cisternami, ktoré podľa rozpisu zásobujú obec ráno a dopoludnia, má pokračovať až do odvolania.

Vo štvrtok (14.12.) starosta obce Vladimír Bevelaqua doplnil, že cisterny budú do viacerých lokalít jazdiť aj v poobednajších hodinách.

"Kým sa voda prečistí, može to trvať aj mesiac. Mrzí nás, že to obyvateľov obmedzuje takto pred Vianocami. S vodármi o situácii komunikujeme," povedal.

Vodári potvrdili, že v časti obce, ktorá je zásobovaná z vodného zdroja Kreuzerfindung zaznamenali zhoršenú kvalitu pitnej vody dodávanej verejným vodovodom už v piatok.

„Zhoršenie spôsobilo zakalenie vodného zdroja. O situácii sme informovali obecný úrad, ktorý informáciu následne odovzdal obyvateľom obce,“ zareagovala na naše otázky Slavomíra Vogelová, hovorkyňa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

Zásobovanie postihnutých lokalít zabezpečili vodári prostredníctvom cisterien.

Na našu otázku, dokedy by problém mal trvať, Vogelová konkrétne neodpovedala. „Na odstránení príčiny zákalu vodného zdroja Kreuzerfindung intenzívne pracujeme,“ odkázala.