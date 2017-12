Víkendový prehľad basketbalu: Muži sa predstavili v Lučenci

Cez víkend sa viacej darilo darilo mladším ročníkom.

17. dec 2017 o 20:07 Ján Ihracký

1. slovenská liga mužov

BKM Lučenec – MŠK BK Žiar nad Hronom 96:83 (27:12, 48:28, 77.55)

Body: Vrtík 21, Oravec 15, Obert 13, Treml 12, Pavol 10, Supuka 9, Dolník 2, Fábry 1

Hrali: Medveď

Muži sa rozlúčili s rokom 2017 sympatickým výkonom. Nevyšiel nám vstup do zápasu, keď sme nepresnou streľbou a nedôraznou hrou rýchlo pustili domácich do dvadsaťbodového vedenia. Polčas sme prehrali 48:28. V druhom polčase sme zlepšili úspešnosť streľby a dokázali znížiť stratu na súpera, bohužiaľ, len na výsledných 13 bodov. Na viac sme proti veľmi kvalitnému súperovi nemali. Všetci chlapci podali obetavý a bojovný výkon, za ktorý im patrí veľká vďaka. Prajeme všetkým pekné prežitie vianočných sviatkov a už teraz sa tešíme na ďalšie zápasy v novom roku.

Tréner: Karol Kučera

Asistent trénera: Norbert Nagy

Celoslovenská liga kadetov

MBK Victoria Žilina - MŠK BK Žiar nad Hronom 90:52 (24:16, 45:30, 71:41, 90:52)

Body: Grochal 11, Király 10, Kucej 7, Greguš 7, Golebiowski 6, Novák 6, Švec 3, Šonkol 2

Hrali: Babiak, Balogh, Lehotský

V ďalšom zápase kadetskej ligy vycestovali Žiarčania za súperom do Žiliny. V prvom polčase bola hra vyrovnaná, ale súper si dokázal pred koncom 2. štvrtiny vybudovať 15 bodový náskok. V tejto časti hry sa hráči prezentovali rýchlou kolektívnou hrou v útoku a zodpovedne si plnili svoje úlohy v obrane. Nástup do 3. štvrtiny bol zo strany Žiarčanov veľmi laxný a súper to hneď využil. Veľké množstvo stratených lôpt bez pokusu ohroziť súperov kôš bola voda na mlyn pre Žilinčanov. V poslednej štvrtine sa hra veľmi nezmenila, aj keď sa chlapci snažili zo všetkých síl. Súper zaslúžene vyhral a naši chlapci nazbierali ďalšie cenné skúsenosti, ktoré dúfam dokážu využiť v ďalších zápasoch a hlavne v nasledujúcej sezóne.

Tréner: Juraj Horváth

Asistent: Július Kucej

Oblastná súťaž žiakov

BKM Dolný Kubín - MŠK BK Žiar nad Hronom 57:63 (13:16, 18:10, 8:17, 18:20)

Body: Tončík 23, Kňažko 14, Štefanča 8, Vonkomer 6, Ondrík 4, Galko 4, Melaga 2, Danko 2

Hrali: Pavol, Kvak, Mihalka

BKM Dolný Kubín - MŠK BK Žiar nad Hronom – 49:56 (12:15, 15:8, 6:8, 16:25)

Body: Tončík 21, Galko 13, Štefanča 10, Danko 5, Mihalka 2, Kvak 2, Vonkomer 3

Hrali: Pavol, Kvak, Melaga

Dve výhry v Dolnom Kubíne sa rodili veľmi ťažko a až v samotnom závere zápasov.

Domáci „vybehli“ na nás s tvrdou osobnou obranou po celom ihrisku a naši hráči sa s tým veľmi ťažko vedeli vysporiadať. V obidvoch zápasoch sme do polčasu prehrávali a o našich víťazstvách rozhodli až posledné štvrtiny. Treba ale pochváliť hlavne štvoricu chlapcov Tončík, Vonkomer, Štefanča a Galko, ktorí „odmakali“ obidva zápasy prakticky bez striedania.

Tréner: Miloš Slávik

Asistent: Peter Kaňa

Starší minižiaci U12

MŠK BK Žiar nad Hronom : MBK Liptovský Mikuláš 94:18 (60:9)

Body: Barcík J. 23b.,Kret M. 19., Kartík M. 10b., Horváth F. 8b.,Melaga M. 8b.,Valent M. 6b.,Ďurčov J. 4b.,Juhász B. 4b.,Herich A. 4b., Kaša A. 2b.,Kňažko M. 2b.,Olajec P. 2b.,Ščepko J. 2b.

Hrali: Kondra A., Lupták M., Truben D.

MŠK BK Žiar nad Hronom : MBK Liptovský Mikuláš 102:12 (57:6)

Body: Barcík J. 20b.,Horváth F. 14b.,Melaga M. 14b.,Valent M. 12b.,Kartík M. 8b.,Kondra A. 7b.,Kňažko M. 6b.,Ďurčov J. 4b.,Kaša A. 4b.,Olajec P. 4b.,Truben D. 4b.,Juhász B. 2b.,Kret M. 2b.,Ščepko J. 1b.

Hrali: Herich A., Lupták M.

Žiarski starší minižiaci (U12) nastúpili v sobotu proti súperovi z L.Mikuláša.

Od začiatku chytili priebeh zápasov pevne do vlastných rúk a nikoho nenechali na pochybách, kto bude pánom na ihrisku. Súperovi, nedali ani najmenšiu šancu na úspešný výsledok. Dôraznou osobnou obranou po celom ihrisku a následne rýchlym prechodom pod súperov kôš, skóre zápasu rýchlo narastalo v náš prospech.

Chlapcov je potrebné pochváliť za príkladný a najmä kolektívny výkon. Šancu hrať v obidvoch zápasoch dostali všetci hráči, za čo sa odvďačili kvalitným a spoľahlivým výkonom. Na druhej strane je potrebné pochváliť aj hráčov súpera, ktorí nezložili zbrane ani za nepriaznivého stavu a bojovali až do samotného záveru obidvoch zápasov.

Tréner: J.Oravec

Asistent: L.Balogh

