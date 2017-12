Najväčšou investíciou bude z pohľadu rozpočtu dokončenie žiarskeho zimáku

Mesto chce tiež opravovať cesty a chodníky a vysádzať zeleň.

20. dec 2017 o 12:14 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarski poslanci schválili rozpočet na budúci rok. Ako dokument hovorí, najzásadnejšou investíciou pre budúci rok je dokončenie zimného štadióna. "Celkový rozpočet mesta na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný a predstavuje sumu 15 048 380 eur," píše v komentári k nemu ekonóm mesta Martin Majerník.

Zimák aj opravy ciest

„V rozpočte počítame s jedným miliónom eur, ktorý pôjde na jeho dostavbu. Ak všetko pôjde podľa plánu, o rok by mohol byť hotový a v prevádzke,“ povedal primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.

Naopak, rekonštrukcia krytej plavárne, ktorú už mesto avizovalo, zatiaľ v rozpočte chýba. Objaviť by sa tam však mohla po vyhodnotení hospodárenia mesta za tento rok, možnosti ukáže na jar záverečný účet.

Za významnú zmenu oproti tomuto roku považuje Antal navýšenie objemu peňazí určených na opravu mestských chodníkov a ciest, a to o 250-tisíc eur. Celkovo by do týchto rekonštrukcií malo ísť 430-tisíc eur. Víziou žiarskej samosprávy je mať všetky komunikácie do roku 2020 v dobrom alebo výbornom stave.

Postavia cyklotrasu

Budúci rok bude mesto spolufinancovať aj projekt cyklotrasy zo severu Žiaru do priemyselného parku. na uskutočnenie zámeru pred časom získalo dotáciu 594-tisíc eur.

„Podané máme aj žiadosti na projekt revitalizácie vnútroblokových priestorov celého sídliska Pod Vŕšky, radi by sme tiež doplnili jednu technologickú linku v našom Centre zhodnocovania odpadu, či uspejeme, je zatiaľ otázne,“ povedal Antal.

Žiar by tiež chcel byť Zeleným mestom. To by znamenalo masívnu výsadbu stromov, kríkov a trvalkových záhonov v počte väčšom ako 4-tisíc kusov „Rozpracovaných máme viacero menších projektov, ktorých financovanie by sa do rozpočtu mohlo dostať postupne v priebehu budúceho roka,“ naznačil primátor.