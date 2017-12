Som typ hráča, ktorý by si po víťaznej strele najradšej roztrhol dres, tvrdí o sebe Oravec

Ako basketbalista žiarskeho BK MŠK sa Jozef Oravec zameriava skôr na obranu. Útok, síce dokáže vyhrať zápas, no obrana celý šampionát, tvrdí.

21. dec 2017 o 17:38 Ján Ihracký

Úvod sezóny žiarskym basketbalistom príliš nevyšiel a „vyfasovali“ dve športové facky. Potom však prišiel podľa Jozefa Oravca (25) zlom a mužstvo začalo predvádzať pekné výkony.

Ako ste sa dostali k basketbalu? Prečo ste si zvolili práve tento šport?

- K basketbalu som sa dostal v podstate náhodou. Môj brat ho kedysi hrával a ja som ho ako malý chlapec chodil čakať na tréning, aby sme šli spolu domov. Tréner mi dovolil si strieľať na bočný kôš a mňa to začalo baviť. Potom som sa na basketbal sám prihlásil a celé to začalo.

Aká je vaša basketbalová minulosť?

- V basketbale som si prešiel všetkými kategóriami, neskôr sa mi poradilo dostať sa do výberov dorasteneckých reprezentácií. Okúsil som aj extraligový basketbal v Handlovej. Počas kariéry sa mi, žiaľ, nevyhýbali zranenia, a tak som v určitom veku rozmýšľal nad tým, že by som basketbal trénoval, čo sa mi vďaka klubu podarilo, takže teraz sa venujem popri hraní za mužov aj našim malým basketbalistom.

Ako by ste sa charakterizoval ako basketbalista?

- Určite som emotívny typ hráča. Obdivoval som hráčov, ktorí dokázali odohrať napínavý zápas s pokojom. Ja som skôr hráč, ktorý by si po víťaznej strele od návalu emócií asi roztrhol dres. Vždy som sa snažil namotivovať seba a svojich spoluhráčov k čo najlepšiemu výkonu.

Aké sú vaše silné stránky? V čom by ste sa mohli zlepšiť?

- Celý čas som sa sústreďoval hlavne na to, aby som bol platným hráčom v obrane. Existuje názor, že útok vám vie vyhrať zápas, no obrana vám vie vyhrať šampionát. A plne sa s ním stotožňujem.

Ako hodnotíte tohtosezónne výkony Žiaru v 1. lige východ?

- Myslím si, že nedosahujeme výsledky, ktoré by sme mohli. V tíme máme žiarskych mladých chalanov, ktorí zbierajú svoje prvé skúsenosti s dospelým basketbalom, káder sme doplnili hráčmi z Handlovej a Prievidze, ktorí nám pomáhajú hlavne pri hre pod košom. Na úvod sezóny sme dostali dve „športové facky“, potom sme sa zobudili a hráme pekný basketbal. Samozrejme stále bojujeme o postup a aby sme potešili oko žiarskeho diváka.

V čom môže podľa vás pomôcť žiarskemu klubu spolupráca s extraligovou Handlovou?

- Zmluvu s Handlovou beriem ako veľmi pozitívnu vec. Jednak sa naši hráči môžu chodiť pootĺkať k borcom z extraligy, tréneri môžu rovnako získavať poznatky od svojich starších a skúsenejších kolegov a pod.

(zdroj: ARCHÍV JOZEF ORAVEC)

Aký je tréner Kučera? Viete naňho prezradiť nejakú pikošku?

- Tréner Kučera je veľký profesionál a tréner s obrovským množstvom skúseností. Svoje znalosti sa snaží predávať, či už v tíme mužov, ale vždy rád pomôže dobrou radou aj žiarskych trénerom, čo si na ňom veľmi vážim. Žiaľ, pikošku neuvediem, čo je v šatni to je sväté :).

Aký veľký je rozdiel medzi slovenskou basketbalovou extraligou a 1. ligou?

- Určite je veľký v kvalite hráčov. Extraligové tímy majú väčšie rozpočty a stavajú tak na legionároch zo zahraničia a najlepších slovenských hráčoch. V prvej lige, samozrejme, hrávajú aj bývalí hráči extraligy, väčšinou však odchovanci klubov. Rozdiel je tiež v tom, že v I. lige to nie je naše živobytie, skôr nás drží láska k basketbalu.

Čomu sa venujete popri basketbale? Pracujete, študujete?

- Hneď po skončení vysokoškolského štúdia som nastúpil do zamestnania. Svoje poobedie, ako som už spomínal, venujem mládeži.

Hovorí sa, že basketbal je hra inteligentných ľudí, súhlasíte?

- Basketbal je veľmi rýchla hra, v ktorej sa treba najmä vedieť čo najrýchlejšie a najlepšie rozhodnúť. Na malom priestore sa pohybuje naraz desať hráčov, čiže urobiť chybu nie je také ťažké. Ide teda v podstate o to reagovať a myslieť. Čiže jednoznačne súhlasím.

Čo robievate vo chvíľach voľna?

- Chvíle voľna trávim pri dobrom filme, alebo sledujem zápasy v televízií.

Dobrá kniha, alebo dobrý film?

- Snažím sa čítať čo najviac kníh od úspešných športovcov a trénerov a aplikovať ich rady do môjho, či už súkromného, alebo športového života.

Priateľku by ste radšej vzali na zápas NBA, alebo na koncert rockovej hviezdy?

- Dúfam, že sa nikdy nebudem musieť takto rozhodnúť, no ak by už k tomu došlo určite na zápas NBA. V halách je predsa aj mnoho obchodov :).

Na Vianoce radšej rezeň, alebo kapor?

- Na Vianoce si ako rodina zakladáme na tradíciách, čiže na stole bude určite kapor.

Obľúbená vianočná rozprávka?

- Rozprávku nemám, no vždy si veľmi rád pozriem český klenot Pelíšky.

Čo by ste zaželali našim čitateľom a fanúšikom žiarskeho basketbalu?

- Čitateľom a fanúšikom basketbalu prajem šťastné a veselé Vianoce strávené s rodinou a blízkymi, plné lásky, porozumenia a pohody. Do Nového roka všetko dobré a dúfam, že sa stále budeme stretávať na športových podujatiach.