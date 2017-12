Z Vianoc bude detektívka. Vianočná hviezda dostala nohy

Dramatizovaný príbeh o vianočnej hviezde oživí prehliadky Mestského hradu v Kremnici v stredu 27. decembra.

24. dec 2017 o 8:32 SITA

KREMNICA. Dramatizovaný príbeh o vianočnej hviezde oživí prehliadky Mestského hradu v Kremnici v stredu 27. decembra. Ako informovala odborná referentka propagácie Múzea mincí a medailí Erika Haas Kianičková, špeciálne sviatočné podujatie s názvom Vianoce na hrade sa bude niesť v napínavom i zábavnom duchu takmer detektívneho príbehu.



Príbeh odohrávajúci sa priamo na Mestskom hrade prenesie návštevníkov do doby spred sto rokov. Ocitnú sa uprostred vianočných príprav, na ktorých sa podieľa celé mesto.

Pátranie po hviezde

Vyvrcholením príprav má byť vianočný stromček vyzdobený tou najkrajšou a najžiarivejšou vianočnou hviezdou široko-ďaleko. Všetko sa však zamotá, keď vianočná hviezda zmizne.

Richtár nemôže dopustiť, aby Kremnica ostala bez najdôležitejšej vianočnej ozdoby. „Veď ako by to vyzeralo, keby tak bohaté mesto nemalo patričnú hviezdu na vianočnom stromčeku, ktorú v Štedrý večer mešťania rozsvietia? A tak začína napínavé pátranie, na konci ktorého sa snáď podarí záhadu nielen vyriešiť, ale aj osláviť najkrajšie sviatky roka v svornosti a hojnosti,“ doplnila Haas Kianičková a dodala, že dramatizované prehliadky plné pohody a radosti sa uskutočnia o 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00.



Mestský hrad v Kremnici je komplex stredovekých budov rôzneho poslania, ktoré vznikali postupne od 13. do 15. storočia. Hrad chráni opevnenie, na ktoré sa napájajú mestské hradby. Kremnické mestské hradby možno zaradiť medzi najzachovalejšie na Slovensku. V rokoch 1976 – 1996 prešiel hradný areál komplexnou obnovou. Historické centrum Kremnice v roku 1956 vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu a stredoveký Mestský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Na hrade má svoje expozície Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí v Kremnici, ktoré sa radí medzi najstaršie múzejné inštitúcie na Slovensku.