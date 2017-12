Dobrota nemá nervy na kapra, Poliačik sa bude brodiť v snehu

Strelci na pohľadanie a brankárska stálica. Ako budú tento rok sviatkovať naše oblastné futbalové hviezdy?

24. dec 2017 o 9:08 Ján Ihracký

Od futbalu majú momentálne prestávku aj naši regionálni hráči. Niektorí z nich sú s jeseňou spokojní, iní menej. Ako sa budú udržovať v kondícii počas vianočných sviatkov?

1. Vládne vo vašom tíme spokojnosť s jesennou časťou? Ste spokojný so svojimi výkonmi?

2. Ako sa chystáte udržovať v kondícii počas vianočných sviatkov?

3. Ako strávite samotné Vianoce? Bez akého zvyku si neviete predstaviť tieto sviatky?

Igor Hovorič (20 r., Kremnica)

Igor Hovorič (zdroj: ARCHÍV IGOR HOVORIČ)

1. Z pohľadu celého tímu určite nie sme spokojní. Na jar budeme chcieť ísť o pár pozícií vyššie. Trápia nás hlavne tabuľkový susedia. Proti tímom z prvých priečok sa vieme vyhecovať k dobrým výkonom. Z osobného hľadiska som nezaznamenal zlú sezónu, no štatistiky niekedy klamú. Určite som mohol mužstvu pomôcť viac, keby premením aspoň polovicu svojich šancí.

2. Počas vianočných sviatkov budem určite chodiť veľa na bežky a sem-tam dáky futbal v telocvični.

3. Vianoce budem tráviť s rodinou a s priateľmi. Neviem si ich predstaviť bez dobrej lyžovačky na Skalke.

Martin Poliačik (31 r., Rudno nad Hronom)

Martin Poliačik (zdroj: ARCHÍV MARTIN POLIAČIK)

1. Prvé zápasy boli pre nás dosť ťažké. Získali sme iba štyri body. Asi nik nečakal, že ich bude tak málo. Všetko sa to potom aj ukazovalo na zápasoch, keď sa nám nedarilo tak, ako by sme chceli. Osobne som sa trápil a hlavne sme potrebovali strašne veľa šancí na to, aby sa roztriaslo sito za brankárom. Zvrat prišiel po kole, keď sme mali voľno. Začali sme získavať body a zatiaľ sme neprehrali. Všetko bude záležať akú budeme mať prípravu a ako zvládneme prvý zápas proti Bzenici.

2. Ako udržiavame kondíciu? Každý piatok, až do Vianoc máme telocvičňu, potom chvíľka odpočinku a začína príprava na Rudne. Využijeme umelú trávu, krásne kopce a snehu po kolená .

3. Vianoce strávim v kruhu rodiny a hlavne s priateľkou. Teším sa na pokoj a trochu relaxu. Nemôžu chýbať rozprávky a taká vianočná pohoda. Samozrejme na stole Vianočný kapor a plno sladkostí ,aby sme priberali a mohli v príprave vypotiť. Všetkým prajem krásne sviatky .

Roman Pobežka (24 r., Horná Ves)

Roman Pobežka (zdroj: ARCHÍV ROMAN POBEŽKA)

1. S jesennou časťou som nadmieru spokojný.

2. Nemám v pláne sa nijako udržovať, sem-tam zájdem do telocvične. Od nového roku začínam s tréningom.

3. Zvyky nedodržiavam žiadne. Sviatky nejako extra neprežívam, tie dni beriem ako každé iné.

Peter Mikuška (32 r., Voznica)

Peter Mikuška (zdroj: ARCHÍV PETER MIKUŠKA)

1. Pokiaľ ide o tým,tak spokojnosť je, aj keď určite to mohlo byť aj lepšie. Veľa zápasov sme prehrali tesne a tie určite mrzia. Ale vzhľadom na to, aký široký máme káder, tak spokojnosť je, aj keď by som určite privítal o nejakých šesť bodíkov naviac. A moja osobná? Vždy to môže byť lepšie. Nebyť zranenia, tak som mohol určite pridať nejaký ten gólik navyše a pomôcť tak týmu k lepším výsledkom. Ale vcelku spokojnosť.

2. Po jesennej časti som si doliečoval zranenie a trochu oddychoval. Momentálne sa stretávame chalani z mužstva dvakrát v týždni a hráme futbal. Popritom je kopa turnajov, na ktorých sa zúčastňujem a doplňujem to individuálnym behom. Je to celkom fajn na udržanie kondície.

3.Vianoce tak, ako každý rok strávim s mojou najbližšou rodinou a manželkou. Najlepšie je, keď sme všetci po kope spolu a zdraví. Tieto sviatky si neviem predstaviť bez spoločnej večere a samozrejme, všetko ostatné čo k tomu patrí, čiže napríklad ryba, kapor, šalát a trošku vína :).

Július Dobrota (31 r., Ladomerská Vieska)

Július Dobrota (zdroj: ARCHÍV JÚLIUS DOBROTA)

1. Spokojnosť je určite, keďže sme ako nováčik V. ligy skončili po jeseni na výbornom piatom mieste, aj keď to mohlo byť ešte lepšie.

2. Kondíciu si udržujem behaním aspoň párkrát do týždňa. Taktiež chodíme s chalanmi hrať futbal do haly.

3. Vianoce budem tráviť hlavne s priateľkou a potom určite s kamarátmi. Na Vianoce nesmie chýbať vianočná kapustnica s domácou klobásou a šalát s rezňom, pretože nemám nervy na vyberanie kostí z ryby.

Róbert Neuschl (25 r., Lovča)

Róbert Neuschl (zdroj: ARCHÍV RÓBERT NEUSCHL)

1.Som rád za výsledky, ktoré sme dosiahli v jesennej časti. Myslím, že sme predčili aj očakávania, ktoré mali naši fanúšikovia a ľudia, ktorí chodia na futbal, takže určite spokojnosť.

2. Momentálne sa nepripravujem nijako nezvyčajne. Taká klasika, zabehať si popri potoku, keď je čas tak vo vchode máme "homemade" posilku, tak občas skočím aj tam.

3. Vianoce strávim doma pri rodine a samozrejme, aj s priateľkou, keďže budem mať trocha voľno od roboty, tak budú nejaké lyžovačky a výlety. Nejaké zvyky, ktoré dodržiavam pravidelne nemám.

Peter Rosenberg (22 r., Prochot)

Peter Rosenberg (zdroj: ARCHÍV PETER ROSENBERG)

1. Vládne mierne sklamanie s naším postavením v tabuľke.

2. Absolvujem tréningy v telocvični a potom možno aj na snehu.

3. Neviem si ich predstaviť bez rodinnej večery na Vianoce a bez štefanskej zábavy.

Vladimír Číž (35 r., Ladomerská Vieska)

Vladimír Číž (zdroj: ARCHÍV VLADIMÍR ČÍŽ)

1. Jesenná časť súťaže nám vyšla celkom k spokojnosti, keď za cieľom, ktorý sme si dali pred začiatkom súťaže, sme zaostali len o jeden bod v tabuľke pravdy. Škoda pár zápasov kde sme boli herne lepší ako súper, ale stratili sme s ním dva, alebo všetky body. Potešilo ma, že v pár zápasov sme nedostali gól, hlavne v ťažkom zápase na pôde silných Seliec, za čo ďakujem celému mužstvu.

2. V medziobdobí mi pomáha udržiavať si kondíciu účasť v zimnej lige a tréningy s chlapcami z U9, kde som asistent trénera. Plánujem sa zúčastniť aj turnaja vo Voznici, ak mi to dovolia rodinné povinnosti. Do 20. januára, kedy nám začína zimná príprava, si chcem individuálne vybehnúť párkrát do prírody.

3. Vianočné sviatky plánujem stráviť v rodinnom kruhu. Na Štedrý večer budem doma na Píle, potom sa stretneme na obede s rodinou z manželkinej strany a večer sa presunieme k mojim rodičom do Sklených Teplíc. Tu sa stretneme všetci traja bratia s rodinami, takže bude opäť plný dom a veselo.