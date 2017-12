Vianočné oteplenie lyžovačku nepokazilo

V strediskách nášho regiónu si môžete užiť kvalitnú lyžovačku, upravené sú aj bežecké trate na Skalke.

25. dec 2017 o 9:08 ETA

KREMNICA/ BANSKÁ ŠTIAVNICA. Výrazné oteplenie posledných dní našťastie nepoznačilo vianočnú lyžovačku, vo väčšine stredísk nášho regiónu sa lyžuje. Upravené sú aj hlavné bežecké okruhy na Skalke, na tratiach je od 40 do 60 centimetrov snehu. Výborne upravené sú trate na Štadióne Rudolfa Čillíka, inline dráha, horná a dolná päťka, trate na Cabanku, či Hostinec. Na severnej a južnej trase však treba počítať s tým, že v údolných častiach je snehu menej, južná trasa nie je upravená celá.

Dnes ráno sa teplota na Skalke pohybovala okolo nuly, cez deň treba počítať s plusovými teplotami. Sneh je prevažne mokrý a ťažký.

Okrem bežkárov si však v týchto dňoch prídu na svoje aj priaznivci zjazdového lyžovania. Stredisko Krahule malo na Štedrý deň voľno, dnes sa tu už však lyžuje naplno. Hoci oteplenie ubralo zo zjazdoviek niekoľko centimetrov, stále je 30 centimetrov snehu, ktoré sľubujú kvalitnú lyžovačku. Krahule navyše ponúkajú aj večerné lyžovanie.

Kvalitne upravené zjazdovky ponúka aj Skalka arena a Salamandra resort pri Banskej Štiavnici.

Vyhliadky na nový sneh a ochladenie však v najbližších dňoch nie sú. Ako na svojej stránke informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, teplý charakter počasia by mal potrvať až do piatku, kedy sa podľa desaťdňového predpovedného modelu opäť začne ochladzovať. Hlavne počas piatku by malo vo vysokých a stredných polohách aj intenzívnejšie snežiť.