Smer Antarktída a neznáme vrcholy. Dobrodružná cesta kremnického paraglidistu sa začala

Paraglidista Juraj Koreň a horolezec Michal Sabovčík sadli včera vo Viedni do lietadla – smer Buenos Aires a potom Ohňová zem. Veľká adrenalínová výprava do Antarktídy sa začala.

26. dec 2017 o 8:57 Kveta Fajčíková

KREMNICA. Zatiaľ čo väčšina z nás včera sedela s rodinami pri slávnostnom stole, pre kremnického paraglidistu Juraja Koreňa sa začala jedna z najväčších výziev v jeho živote. Spoločne so známym horolezcom Michalom Sabovčíkom nasadli vo Viedni do lietadla, ktoré ich zrejme v tomto čase vyložilo v Buenos Aires, nasleduje let do Ushuaia a ďalej ich čaká adrenalínová plavba medzi južnou Amerikou a Antarktickým polostrovom. Hoci pôvodne plánovali už Štedrý deň tráviť na vlnách, kvôli letenkám napokon prišlo k niekoľkodňovému posunu.

Ako nám Juraj Koreň pred časom povedal, rozhodli sa vyliezť v rámci ojedinelej expedície sedem neznámych vrchov na siedmich svetadieloch a potom z ich z vrcholca zletieť na paraglide. A prvým bodom veľkej výpravy nazvanej Seven Virgin Summits, rozvrhnutej na dlhšie časové obdobie, bude práve Antarktída.

Cez satelit vytypovali niekoľko doteraz nepomenovaných vrcholov, ktoré by chceli zdolať. Kritériom pritom nie je výška vrcholov. "Povedali sme si, že pôjdeme cestou dobrodružstva a zdoláme kopce, kde ešte nikdy nikto nestál a nikto z nich neletel,“ povedal nám vtedy Juraj s tým, že spojiť chcú tri elementy – vodu, vzduch a zem. Počas plavby cez Drakeov prieliv by mali preplávať takmer 1300 kilometrov.

V Antarktíde si predbežne vytipovali päť vrcholov, dva z nich v blízkosti ostrova Adelaide, zariadia sa však podľa aktuálnej situácie. Ich cieľom je posunúť slovenské horolezectvo a paragliding extrémnejším a dobrodružnejším smerom a búrať dogmy o tom, čo všetko sa nedá.