Pamiatka pri smetisku: Veža kostola v zaniknutých Horných Opatovciach potrebuje opravu

Pre občianske združenie je zlý stav kostolnej veže prioritou. Mesto zaplatí aspoň projektovú dokumentáciu.

27. dec 2017 o 8:21 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Kostol svätého Vavrinca, ktorý je jednou z mála pripomienok zaniknutej obce Horné Opatovce, potrebuje rekonštrukciu veže.

„Niekde v streche bola diera, dovnútra zatekalo, čo veľmi poškodilo drevené trámy. Ak to povolí, celé to spadne,“ obáva sa Mária Kadlecová, podpredsedníčka občianskeho združenia Horné Opatovce, ktoré sa roky snaží o záchranu pamiatky nielen pre rodákov z dnes už neexistujúcej obce, ale aj pre ďalšie generácie.

„Oprava si vyžiada desiatky tisícov eur. Musí sa na to pozrieť statik. Treba to demontovať, vymeniť spráchnivenú drevenú výstuž a napokon oplechovať. Aktuálne je to pre nás priorita,“ povedala Kadlecová s dôvetkom, že na takýto rozsiahly zásah združenie peniaze nemá.

Prečítajte si tiež: Kostol zaniknutej obce je súčasťou unikátneho projektu. Vďaka tomuto mužovi + FOTO

Mesto zaplatí projektovú dokumentáciu

Združenie aj preto už dlhšie žiadalo o dotáciu mesto Žiar nad Hronom, to mu napokon podľa zverejnenej zmluvy daruje aspoň 1 600 eur na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu veže.

„Rozhodli sme sa, že združenie podporíme takýmto spôsobom, dáme vypracovať a zaplatíme projektovú dokumentáciu, ktorá následne poslúži ako podklad pre žiadosť o dotáciu od ministerstva kultúry na samotnú rekonštrukciu kostolnej veže,“ potvrdil hovorca mesta Martin Baláž.

Vlastníkom kostola, kde sa omše uskutočňujú len príležitostne, je rímskokatolícka cirkev, ktorá objekt nedávno ponúkla ako dar práve mestu. To ponuku odmietlo s odôvodnením, že má vlastné budovy, do ktorých potrebuje investovať a v tomto období k nim neplánuje pridať ďalšiu - znamenajúcu najmä výdavky.

Chcú zreštaurovať vitrážové okná

Občianske združenia Horné Opatovce, ktorého členmi sú aj rodáci zo zaniknutej obce, sa aktuálne snaží obnove kostola, dnes osamotene stojaceho v susedstve žiarskej skládky odpadu, pomôcť aj inak.

„Chceli by sme pokračovať v obnove vitrážových okien, ktoré sa nám vďaka dotácii ministerstva kultúry podarilo pred časom odborne zložiť a nahradiť dočasnými výplňami. Preto žiadame o peniažky aj cez program jednej z bánk. Ak za náš projekt zahlasuje dostatok ľudí, reštaurovania by sa mohlo dočkať aspoň jedno z vitrážových okien,“ priblížila Kadlecová.

Hlasovať za projekt možno do konca decembra na stránke programu Gesto pre mesto.

„Obec Horné Opatovce bola založená v roku 1075. Následkom spustenia výroby v hlinikárni (1955) v bezprostrednej blízkosti obce došlo k ekologickej katastrofe, a tým k nedobrovoľnému vysťahovaniu jej obyvateľov (1969). Domy boli zrovnané so zemou. Na ich mieste vzniklo smetisko. Akoby zázrakom prežil len dnes už viac ako storočný Kostol sv. Vavrinca,“ píše sa v popise k projektu, ktorému možno dať hlas.