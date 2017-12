Kremnica sa dnes zobudila do bieleho, výstraha pred snežením platí pre celý región

V okresoch Žiar nad Hronom,Žarnovica a Banská Štiavnica môže počas dnešného dňa napadnúť od 10 - 20 centimetrov snehu.

29. dec 2017 o 7:58 Kveta Fajčíková

KREMNICA. Po mimoriadne teplých Vianociach sa dnes v noci do nášho regiónu vrátila zima, napríklad Kremničania sa prebudili do bieleho dňa. Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej stránke upozorňuje, že v okresoch nášho regiónu môže počas dňa napadnúť od 10 do 20 centimetrov nového snehu.

Meterológovia vydali pre okresy Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica výstrahu prvého stupňa pred snežením. Horský priechod Kremnické Bane je zatiaľ prejazdný, treba tu však kvôli vysokej frekvencii kamiónov jazdiť opatrne. Presúvajú sa sem totiž nákladné vozidlá zo Šturca a Donovalov, keďže tieto priechody počas noci pre nákladné vozidlá uzatvorili.

V lyžiarskom stredisku Skalka husto snežilo už počas celého včerajšieho dňa, takže snehové podmienky sa výrazne zlepšujú. Sneženie by malo ustávať popoludní, nasledujúca nov by mala byť pomerne chladná, teploty môžu klesať až na mínus desať stupňov. Ochladenie a skutočnú zimu si však musíte užiť počas nasledujúcich dvoch dní, keďže meteorológovia už na Silvestra a Nový rok avizujú opätovné oteplenie.