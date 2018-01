Driapači víťazmi Zimnej ligy (+Hlasy a Fotogaléria)

Svojich protivníkov driapali aj vo vyraďovacej časti.

7. jan 2018 o 11:58 Ján Ihracký

Počas uplynulého víkendu vyvrcholil 8. ročník žiarskej Zimnej ligy vo futsale. Vo finálovom dni o pohár víťaza bojovala štvorica najlepších mužstiev po základnej časti. Do semifinále postúpili z prvého miesta Driapači a stretli sa v ňom zo Sokolíkmi. Na Wartburgovcov čakali hráči Perly.

6.1. 2018 sobota

Semifinále

Driapači – Sokolíci 9:5 (4:1)

Góly: 5., 30., 35., 45. Hudák, 11. Pittner, 21. Drexler, 24. D. Budinský, 37. P. Blahút (pen), 48. Cibula – 16. Štefanka, 30., 32. Arvaj, 33., 39. Nemec

Rozhodovali: Ivan, Barboriak

Driapači: Kalíšek – D. Budinský, Drexler, I. Pastier, M. Pastier, Cibula, Hudák, Gregáň, Lupták, P. Blahút, Pittner

Sokolíci: Pavol (ČK) – Arvaj, Goral, J. Repiský, Štefanka, Nemec, Sámel (ŽK), J. Blahút, Turkota

Driapači začali iniciatívne a už v 5. minúte šli do vedenia, presadil sa Hudák. 11. minúta priniesla gól do poloprázdnej brány Sokolíkov, keď skóroval Pittner. V 13. minúte pohrozil Arvaj, ale Kalíšek spoľahlivo kryl. V 16. minúte sa ku koncovke dostal Nemec, Kalíšek bravúrne, ale z následnej akcie ho už prekonal Štefanka. V 21. minúte sa sieť vlnila aj na opačnej strane, po Pittnerovej prihrávke skóroval do prázdnej brány Drexler. O dve minúty neskôr bol vylúčený brankár Sokolíkov, keďže chytil loptu mimo vyznačeného územia, do brány sa postavil Sámel a Driapači hrali presilovku. Tú o minútu využil Dávid Budinský a polčas sa tak skončil výsledkom 4:1. V druhom polčase sa podarilo Sokolíkom znížiť, presadil sa Arvaj, no ešte v tej istej minúte pohodlne skóroval Hudák, 5:2. O dve minúty neskôr skóroval opäť Arvaj a držal hostí v hre. Tí sa k vyrovnanému stavu priblížili ešte viac v 33. minúte, keď skóroval Nemec. O dve minúty stelil gól Hudák a poriadne priblížil Driapačov k bránam finále. V 37. minúte kopali navyše po piatich fauloch hostí jedenástku, tú premenil Blahút 4:7. O dve minúty sa však na druhej strane presadil opäť Nemec. Päť minút pred koncom sa s brankárom Sámel doslova pohral Hudák, strelil svoj štvrtý gól a keď sa o chvíľu presadil aj Cibula, bolo o postupujúcom rozhodnuté.

HLAS PO ZÁPASE:

Daniel Hudák (Driapači): Víťazstvo v zápase nás potešilo, minulý rok sa nám nepodarilo ligu vyhrať, takže dúfam, že tento rok sa to zmení. Samotný zápas bol ťažký, chalanov z tímu Sokolíkov poznám, všetko sú to šikovní futbalisti. Pripravili sme sa na nich, chlapci sem prišli v dobrom stave, čo bolo prvoradé (smiech). Za svoje štyri góly vďačím hlavne tímu, hrali sme super. Myslím, že už je jedno proti komu nastúpime vo finále, chceme vyhrať.

Wartburgovci – Perla 4:6 (1:5)

Góly: 3 Kubík, 33. A. Širáň, 42. Tatár, 45. V. Širáň – 1. Šebeň, 10., 12. M. Kliman, 13. D. Kliman, 18. Zvara, 43. T. Hudec

Rozhodovali: Barboriak, Ivan

Wartburgovci: Tatár – M. Páleník, Beňo, Rozemberg, Debnár, Golha, Orság, A. Širáň , V. Širáň, Žiak, Kubík, Kupec, Čamaj

Perla: Lehotský – R. Hudec, Zvara, T. Hudec, Šebeň, D. Kliman, M. Kliman, Hric, Debnár (ČK), Meliš

Zápas ešte ani poriadne nezačal a už sa presadil Šebeň, no o dve minúty vyrovnával Kubík. Dlhší čas sa hralo bez gólov, až v 10. minúte prekonal Tatára ľahkou strelou spoza obrancu Marián Kliman. Ten sa presadil aj o dve minúty neskôr. V 13. minúte sa k nemu navyše pridal aj Dano Kliman a bolo to o tri góly. Na šokujúcich 1:5 upravil Zvara, Wartburgovci mali očividne problém zaradiť vyšší prevodový stupeň. V 21. minúte to na Lehotského skúšal Orság, ale brankár Perly naďalej podával vynikajúci výkon.

Wartburgovci sa snažili znížiť stav aj v druhom polčase, bojovali, Žiak dokonca nastrelil tyčku. Na druhej strane pohrozil Zvara, Tatár svoj tím podržal a z protiútoku znížil Adam Širáň. V 42. minúte nemal brankár Tatár komu prihrať, a tak poslal vysokú loptu dopredu, tá na počudovanie všetkých skončila v bráne 3:5. No už o minútu priblížil Perla k postupu Tomáš Hudec. Päť minút pred koncom znížil Vlado Širáň a znížil na 4:6, minútu pred koncom Kupec nastrelil aj tyčku, ale to bolo zo strany Wartburgovcov všetko.

HLAS PO ZÁPASE:

Marián Kliman (Perla): Keďže sme vyhrali, som veľmi spokojný, zahrali sme ten zápas veľmi dobre. Konečne sme plnili predzápasové pokyny, každý makal. Kondícia už nie je najlepšia, ale každý išiel na 120% a myslím, že sme zaslúžene vyhrali. Polčasový výsledok prekvapil aj nás, ale robili v defenzíve chyby a my sme ich využívali. Náš finálový súper je behavý, technickejší, zdatnejší, chalani hrávajú pomerne vysoké ligy. Musíme vychádzať zo zabezpečenej obrany a z brejkov strieľať góly.

O 3.miesto

Sokolíci – Wartburgovci 8:15 (5:6)

Góly: 9., 18. Goral, 13., 35. J. Blahút, 19. Štefanka, 20., 30., 45. Arvaj – 2. V. Širáň, 5., 23., 31., 42. Žiak, 8. Golha, 10., 35. A. Širáň, 17. Debnár, 27. Beňo, 40. Rozemberg, 43. Čamaj, 44. Kubík, 46. M. Páleník, 47. Orság

Rozhodovali: Ivan, Barboriak

Sokolíci: Pavol – Arvaj, Goral, J. Repiský, Štefanka, Nemec (ČK), Sámel, J. Blahút , Turkota

Wartburgovci: Tatár – M. Páleník, Beňo, Rozemberg, Debnár, Golha, Orság, A. Širáň, V. Širáň, Žiak, Kubík, Kupec, Čamaj

Zápas začali lepšie Wartburgovci a už v 2. minúte ich poslal do vedenia Vlado Širáň. Následne na 0:3 zvyšovali Žiak s Golhom. Sokolíci znížili, ale po peknej akcii Širáňovcov a zakončení Adama bolo 1:4. Tímy istý čas držali trojgólový rozdiel, no potom sa Sokolíci prebrali a gólmi Gorala, Štefanku a Arvaja vyrovnali. Wartburgovci do polčasu však predsa strhli vedenie, keď sa presadil Žiak. Sokolíci pred gólom reklamovali faul a po protestoch bol vylúčený Nemec.

Na začiatku druhého polčasu sa opäť tešili hostia, trafil sa Beňo. Domáci Arvajom znížili, no hetrik vzápätí dokonal Žiak. Góly pribúdali na oboch stranách, Wartburgovci držali náskok. V poslednej desaťminútovke hrali Sokolíci vabank a Wartburgovci trestali. Napokon ich náskok vzrástol na sedem gólov a zaslúžene získali tretie miesto.

HLAS PO ZÁPASE:

Zdenko Debnár (Wartburgovci): Chceli sme vyhrať už v semifinále, to sa nám nepodarilo, mali sme viac smoly ako šťastia, súperov brankár dobre zachytal. V zápase o tretie miesto sme už nemali zviazané góly a chlapcom to tam začalo aj padať. Góly však prišli neskoro, mohli prísť už v semifinále. Z našej strany trošku sklamanie, chceli sme túto ligu vyhrať tretí raz v rade.

Finále

Driapači – Perla 7:2 (3:1)

Góly: 12., 19., 44. P. Blahút (prvé dva z penalty), 22., 32., 41., 46. Hudák – 1. Šebeň, 49. R. Hudec

Rozhodovali: Ivan, Barboriak

Driapači: Kalíšek – D. Budinský, Drexler, I. Pastier, M. Pastier, Cibula, Hudák, Gregáň, Lupták, P. Blahút, Pittner

Perla: Lehotský – R. Hudec, Zvara, T. Hudec, Šebeň, D. Kliman, M. Kliman, Hric, Debnár, Meliš

Do zápasu vstúpila lepšie Perla, Šebeň si zopakoval semifinálový gól z prvej minúty. V 9. minúte nasledovala po piatich fauloch Perly jedenástka pre Driapačov, Budinský však trafil len do žrde. Od tohto momentu sa však Perla vyfaulovala, a tak po každom jej faule nasledovala jedenástka pre domácich. Tá prišla v 12. minúte a premenil ju Blahút. Hra sa následne vyrovnala, mužstvá strieľali len do žrdí. Prišiel však ďalší faul Perly a penaltu premenil opäť Blahút. Navyše v 22. minúte prišiel prvý gól Driapačov z hry, presadil sa semifinálový hrdina Hudák.

Vyrovnaná hra pokračovala aj na začiatku druhého polčasu., gólové suchoty pretrhol až v 32. minúte Hudák. O tri minúty mohol znížiť Budinský, ale Lehotský predviedol snáď zákrok dňa. Hetriky čoskoro dokonali Hudák s Blahútom, a tak o víťazovi neboli pochýb. V závere pridal ešte svoj štvrtý gól Hudák, Hudec už len korigoval. Driapači sa tam po jednoznačnom finálovom priebehu stali víťazmi Zimnej ligy.

HLAS PO ZÁPASE:

Marek Pittner (Driapači): Pocity sú výborné, vyhrali sme to bez prehry. Potvrdilo sa, že keď je dobrá partia mimo ihriska, premietne sa to aj na ihrisku. Do vyraďovačky sme vstupovali z prvého miesta, takže istý tlak sme pociťovali, ale nie veľký, veď v podstate sme to hrali pre zábavu. Danko Hudák to napríklad dnes ukázal. Samozrejme, bola tam istá zodpovednosť, jeden na druhého sme sa spoliehali, nikto nechcel chybovať. Myslím, že semifinále bolo ťažšie, ale finále krajšie, hral sa lepší futbal. Víťazstvo oslávime, máme už teraz zajednanú večeru, teraz si ešte pôjdeme zaspievať, zatancovať, samotná oslava prebehne v Štiavnici.

Najlepší strelec ligy: P. Blahút (Prenčov) – 49 gólov

Najlepší brankár ligy: T. Lehotský (Perla)

Najlepší hráč vyraďovacej časti: P. Blahút (Driapači)

SLOVO ORGANIZÁTORA:

František Páleník: Uplynulý ročník hodnotím pozitívne, aj keď naše družstvo Wartburgovcov tento rok nevyhralo, ale organizačne to dopadlo dobre. S finálovým dňom boli podľa mňa spokojné všetky družstvá, pripravili sme pre nich novinku, hralo sa systémom play-off, čo si všetci pochvaľovali. Driapači vyhrali podľa mňa zaslúžene, hrali naozaj dobre, vyhrali aj základnú časť. Malým negatívom bolo možno občasné nadávanie na rozhodcov, ale vždy sme to vedeli nejako vykryštalizovať, tak aby boli spokojné aj družstvá. S kolegom Michalom Bienom už máme v hlavách budúci ročník, sadneme si a pripravíme ho tak, aby sme zas prišli s niečím novým.