V Kremnici zvážia benefity pre pravidelných darcov krvi

V neďalekom Žiari majú držitelia Janského plakety od striebornej vyššie napríklad vstup na plaváreň zadarmo.

8. jan 2018 o 11:20 (iz)

KREMNICA. Pravidelným darcom krvi v Kremnici chýbajú výhody, aké majú ako formu ocenenia v iných mestách. „Oslovili ma s tým, že inde pre nich majú rôzne benefity. V minulosti vraj mali aspoň voľné vstupy do mestského Relax centra na Skalke, dnes už im ani to nedávame. Čo sa v tomto smere dá robiť?“ pýtal sa počas decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva v Kremnici poslanec Martin Novodomec (KDH).

Voľný vstup mali v minulosti držitelia Janského plakiet aj na kúpalisko Katarína, to však súkromný prevádzkovateľ v poslednej sezóne vôbec neotvoril.

Primátor Alexander Ferenčík (nezávislý) poslancovi odpovedal, že tejto téme sa zatiaľ nevenoval, no diskusii sa nebráni. „Čím by sme mohli prispieť, sú určite vstupy do Relax centra, je to na debatu,“ reagoval.

Napríklad v neďalekom Žiari nad Hronom majú pravidelní darcovia krvi vstup na mestskú plaváreň a plážové kúpalisko zadarmo, zľavy majú aj v kine Hron, grátis je tiež pre nich mestský hudobný festival City fest.