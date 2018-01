Z ulíc by mali zmiznúť plechové koše na triedenie odpadkov. Čo ich nahradí?

Čas ukázal, že plechové koše s výveskou na plagáty, popolníkom a zámkami nedokážu odolať útokom vandalov. Po meste ich vídať poprevracané, problémom je aj hrdza.

12. jan 2018 o 9:59 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Plechové nádoby na separáciu v uliciach Žiaru nad Hronom majú tento rok nahradiť nové. Tie súčasné ničia dlhodobo hrdza aj vandali. "Problémy s nimi máme už dlhšie, sú v zlom technickom stave a postupne nám narástli aj náklady na ich údržbu," povedal vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.

Zvažujú aj liaty betón

Aké typy exteriérových košov mesto na svojom území osadí, zatiaľ nie je úplne jasné.

"Ešte nemáme finálne riešenie, ale do úvahy prichádzajú dva varianty. Zvažujeme nakúp adekvátnych košov prispôsobených triedeniu odpadu, pričom budeme hľadať trvácnejšie a pevnejšie materiály, aby sa nedali ľahko poškodiť. Druhou možnosťou sú nádoby na triedenie z liateho betónu. Rokujeme s jednou firmou, ktorá vyrába mestský mobiliár z betónu o tom, že naša Žiarska komunálna spoločnosť by mohla byť jej subdodávateľom a niektoré prvky by sa odlievali u nás," naznačil Baláž.

Ak by k dohode došlo, v rámci takejto výroby by navrhli a vyrobili aj exteriérový kôš pre použitie na verejných priestranstvách v Žiari.

Originálny návrh úradníčky

Súčasné nádoby na separáciu, ktorých sú v meste desiatky, ešte v roku 2011 navrhla na mieru projektu financovaného z eurofondov mestská úradníčka. Sú vysoké asi 1,60 metra a do jedného sa zmestí asi 120 litrov odpadkov. Tvoria ich tri časti - na papier, plasty a zvyšné odpadky.

V roku 2016 pristúpili k osadeniu košov na triedenie na niektorých frekventovaných miestach aj v neďalekej Žarnovici, tieto nádoby však vyzerajú úplne inak ako tie žiarske.