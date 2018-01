Brankárska opora Zvolena smeruje do FK Pohronie

Po odchode Lukáša Urminského našlo Pohronie novú brankársku jednotku v neďalekom Zvolene.

13. jan 2018 o 14:44 Stanislav Černák

ŽIAR NAD HRONOM/ZVOLEN. Po odchode Lukáša Urminského musel druholigový klub FK Pohronie riešiť brankársku otázku. Mužstvo nakoniec posilní 29-ročný brankár Tomáš Jenčo, ktorý jesennú časť sezónu odchytal v konkurenčnom Zvolene.

„Po uplynutí mojej zmluvy, ktorá skončila 30.11.2017, klub avizoval, že má o mňa záujem, ale k ďalším rokovaniam a rozhovorom už nedošlo. Potom som už musel riešiť svoju situáciu a dopadlo to takto. Možno je to prekvapivé, ale nemohol som už dlhšie čakať,“ povedal 29-ročný rodák zo Stropkova. Netajil, že sa mu Zvolena odchádzalo ťažko. „Je mi to ľúto, že sa to takto skončilo, pretože 3 a pol roka nie je málo. Prežil som vo Zvolene pekné roky,“ doplnil.

S klubom FK Pohronie sa Jenčo zatiaľ dohodol na ročnej zmluve. „Predbežne mám podpísanú zmluvu na jeden rok s tým, že sme sa bavili o ďalšej spolupráci, ktorá by mohla byť dlhodobejšia, ale zatiaľ je to na jeden rok,“ ozrejmil.