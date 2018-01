Pohronie odštartovalo zimnú prípravu

V tréningovom procese sa objavil aj bývalý reprezentant Slovenska.

14. jan 2018 o 13:39 Ján Ihracký

ŽIAR NAD HRONOM. Dosť bolo oddychu, začína tvrdá drina. Ôsmeho januára vybehli futbalisti tímu FK Pohronie na svoj prvý tréning po zimnej prestávke. Jedno a dvojfázové tréningy absolvujú v domácich podmienkach, kedy využijú hlavne neďalekú ZUS arénu, umelú trávnik a Park Štefana Moyzesa.

Prípravné zápasy

Sériu prípravných zápasov odštartovali hráči Pohronia počas uplynulej soboty na ihrisku Žiliny, tomuto zápasu venujeme samostatný článok. Fortunaligista našich futbalistov preverí aj v utorok 16.1., kedy budú cestovať na Horehronie do Podbrezovej. Z kvalitnejších súperov sa v Žiari predstaví Liptovský Mikuláš a rezerva Podbrezovej, ktorí hrajú rovnakú súťaž ako futbalisti Pohronia. Podceňovať netreba ani Dubnicu, ktorá hrá prvé husle v III. lige západ a jeden prípravný zápas na sklonku minulého roka už u Žiari vyhrala v pomere 1:3.

Pohronie ešte na sklonku minulého roka prehralo v prípravnom zápase proti Dubnici. (zdroj: FB FK POHRONIE)

Program prípravných zápasov

Sobota 13.1. 11.00 hod. MŠK Žilina (Fortuna liga) – FK Pohronie – 0:0

Utorok 16.1. 13.00 hod. FK Podbrezová (Fortuna liga) – FK Pohronie

Sobota 20.1. 14.00 hod. FK Pohronie – MFK L. Mikuláš (II. LIGA)

Streda 24.1. 17.30 hod. FK Pohronie – Ludince (III. LIGA – Západ)

Sobota 26.1.12.00. hod. FK Pohronie – Galanta (III. LIGA – Západ)

Streda 31.1. 18.00 hod. FK Pohronie - Prievidza (III. LIGA – Západ)

Sobota 3.2. 12.00 hod. Dubnica (III. LIGA – Západ) – FK Pohronie

Sobota 10.2. 14.00 hod. FK Pohronie – Podbrezová B (II. LIGA)

Sobota 17.2. FK Pohronie odohrá priateľský zápas v Rakúsku. Informácie o mieste konania zápasu a čase budú upresnené

Sobota 24.2. Dunajská Lužná (III. LIGA – BA) – FK Pohronie – Informácie o mieste konania zápasu a čase budú upresnené

https://myziar.sme.sk/c/20736933/pohronie-remizovalo-s-uradujucim-majstrom-slovenska.html

Opustili káder

Z jesenného kádra už v tíme nebudú pokračovať Samuel Lipták, Erik Nepšinský, či Daniel Hudák. Z klubom sa po poslednom jesennom zápase rozlúčil aj Jozef Sekereš. Z pravidelných hráčov základnej jedenástky musel manažment Pohronia rátať s odchodom brankárskej jednotky Lukášom Urminským a obrancami Marekom Pittnerom a Lukášom Garajom. Odchádza taktiež jeden z najlepších hráčov tímu Peter Ďungel, ktorý je momentálne v Senici, ale záujem oň prejavila údajne aj Žilina. Otázny je Samir Nurkovič, ktorý sa pre zranenie nezapojil do prípravy, ale zároveň mu v Pohroní končí hosťovanie.

Nové mená

V príprave sa objavila osmička nových tvárí a traja dorastenci. Náhradou na brankárskom poste za Lukáša Urminského by mal byť 29-ročný Tomáš Jenčo, ktorý prišiel z neďalekého Zvolena. Z treťoligovej Dunajskej Lužnej káder posilnil Marek Bartoš. V tíme sa nachádza aj zahraničný hráč, poľský útočník Daniel Skiba. Do tímu by mal pribudnúť aj Marko Lukáč z Popradu, Jozef Rejdovian z Banskej Bystrice, Juraj Štefánik z Trenčína a Martin Barta z Bánoviec nad Bebravou, aspoň tak to uvádza oficiálny web klubu FK Pohronie.

Lukáš Tesák (zdroj: SITA)

Najväčším menom, ktoré sa zapojilo do prípravy je určite Lukáš Tesák. 32-ročný ľavý obranca naposledy pôsobil v bieloruskom tíme FK Gomel. Príchod štvornásobného slovenského reprezentanta by bol pre tím Pohronia určite obrovskou vzpruhou.