Dnes pustý zimák čaká rekonštrukcia. Zvonku má pripomínať žiarsku športovú halu

Pribudne opláštenie, zmení sa hlavná tribúna a zvýši sa kapacita. Aj tieto zmeny čakajú zimný štadión v Žiari.

19. jan 2018 o 12:33 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Aj v týchto dňoch v areáli žiarskeho zimného štadióna búrajú časti budovy starej hlavnej tribúny. V okolí odstraňujú náletové dreviny. Ako informoval Igor Rozenberg, riaditeľ mestskej eseročky Technické služby Žiar nad Hronom, stihli už dokončiť tendrovú projektovú dokumentáciu na strechu tribúny, opláštenie a oceľovú konštrukciu.

„Bude nasledovať obstarávanie na dodávku prác. Ladíme tiež dokumentáciu pre súťaž na dodávateľa chladenia, na dodávateľa strešnej hydro- a tepelnej izolácie a na dodávateľa oceľovej konštrukcie a opláštenia,“ priblížil Rozenberg.

Priemyselný dizajn ako pri športovej hale

Po dostavbe by mal štadión zvonku pripomínať vynovenú mestskú športovú halu. „Bude mať priemyselný dizajn, na vonkajšie opláštenie použijeme podobné panely. Tie staré, ktoré sú tu teraz, sa zdemontujú a časť využijeme na odkvapové žľaby a doplnky, časť nahradíme,“ povedal šéf mestskej eseročky s dôvetkom, že v rámci možností sa budú snažiť využiť na stavbe všetko, čo tvorí dnešnú podobu športoviska.

„Výrazne sa zmení vzhľad štadióna po estetickej stránke a zároveň to bude mať aj lepšie tepelno-technické parametre,“ vysvetlil, prečo väčšiu časť panelov vymenia. Z areálu úplne zmizne stará sociálna budova a zbúrajú aj časť budovy hlavnej tribúny.

„Prvé nadzemné podlažie v jej pozmenenom objekte bude slúžiť pre šatne a vznikne tam tiež miestnosť prvej pomoci a miestnosť pre rozhodcov. Druhé podlažie je v zásade otvorený priestor, kde môže vzniknúť zasadacia miestnosť, fitko alebo niečo iné – napríklad v Krásne nad Kysucou sme videli interiérovú umelú ľadovú plochu bez mantinelov pre deti, ktoré sa učia korčuľovať,“ naznačil jednu z možností využitia priestoru. Po oboch stranách hlavnej tribúny vznikne sociálne zázemie s toaletami a šatňami pre verejnosť.

Súčasná budova, v ktorej sa nachádza chladiaca technológia, ostane zachovaná a bude slúžiť pôvodnému účelu, ale aj ako sklad.

Diváci budú prichádzať zhora

Celková kapacita štadióna po rekonštrukcii by mala byť 1 884 miest, z toho väčšina sedadiel sa bude nahádzať na hlavnej tribúne a oproti nej.

„V časti, kde zrútime starú sociálnu budovu, vznikne 240 miest na státie a oproti pod ukazovateľom skóre 120 miest na státie,“ konkretizoval riaditeľ mestskej firmy.

Diváci nebudú na štadión vchádzať z úrovne ľadovej plochy, ako to bolo v minulosti, ale z úrovne viac ako štyri metre nad ňou. „Budú prichádzať zhora. Inšpirujeme sa v Kanade a sedadlá budeme tlačiť čo najbližšie k mantinelom,“ vysvetlil zámer Rozenberg.

Nad hraciu plochu plánujú asi do výšky deväť metrov spustiť LED-osvetlenie. „Aj týmto spôsobom sa budeme snažiť opticky oddeliť ľadovú plochu od zvyšku štadióna,“ povedal.

Chrániť má aj vodovzdorný betón

Dlhoročným problémom športoviska je jeho zatápanie vodou z okolitých svahov počas nárazových lejakov. Objekt totiž kedysi postavili netypicky v jame.

Hoci podobnú situáciu prevádzkovatelia do budúcna na sto percent vylúčiť nedokážu, už v rámci rekonštrukčných prác prijmú viaceré opatrenia.

Priestor popri ceste smerom do Lovče vyčistia od náletov, ktoré so sebou voda berie a tie upchávajú kanalizáciu. Štadión má ochrániť aj vodovzdorný betón do výšky viac ako štyri metre. Zmien by sa mohla dočkať aj kanalizácia, aby dokázala lepšie zvládnuť nápor veľkej vody.

„V smere od areálu technických služieb tiež plánujeme zdvihnúť terén výrazne vyššie oproti súčasnosti. V okolí štadióna tiež počítame so spevnenými plochami, kde by sa dalo parkovať,“ dodal Rozenberg.

Samospráva a mestská firma, ktorá bude investorom projektu rekonštrukcie minimálne za dva milióny eur zo štátnych a mestských zdrojov, avizujú dokončenie zimného štadióna a jeho opätovné sprevádzkovanie pre šport a pre verejnosť už na tento rok.

Koľko bude jeho prevádzka počas väčšiny roka stáť, zatiaľ nie je jasné. V rámci športoviska plánujú oživiť aj hokej, ktorý v Žiari skončil v roku 2009.