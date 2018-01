Mestský rozhlas v Žiari už čoskoro skončí

Radnica vysvetľuje, prečo mestský rozhlas nahradia iné formy komunikácie.

19. jan 2018 o 16:38 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Informovanie obyvateľov prostredníctvom mestského rozhlasu bude v Žiari nad Hronom už čoskoro minulosťou. Miestna samospráva sa totiž rozhodla mestský rozhlas zrušiť k 31. marcu tohto roka. Nahradia ho sms správy a informovanie prostredníctvom emailov.

"Pravidelné hlásenie mestského rozhlasu sme sa rozhodli ukončiť z niekoľkých dôvodov. V prvom rade je to jeho technický stav. Pokiaľ by sme aj naďalej chceli prevádzkovať rozhlas, bola by potrebná jeho komplexná rekonštrukcia," priblížil hovorca mesta Martin Baláž s tým, že odhadované náklady na jeho opravu sú vo výške 300-tisíc eur.

Ďalším dôvodom je fakt, že mesto evidovalo v poslednom období viacero pripomienok a sťažností od obyvateľov na jeho hlučnosť a rušivé vysielanie.

Mesto tak chce podľa Baláža využívať na komunikáciu s obyvateľmi novšie a modernejšie spôsoby. Jedným z nich je sms služba, prostredníctvom ktorej budú aktuálne informácie dostávať zaregistrovaní obyvatelia. Registrovať sa môžu na internetovej stránke mesta, kde si zároveň zvolia, z akých oblastí chcú informácie dostávať.

"Už dlhšie máme rozbehnutú aj komunikáciu prostredníctvom emailu. V podstate je to niečo ako mestský rozhlas prostredníctvom emailu. Do toho sa môžu obyvatelia tiež registrovať na našej internetovej stránke. Každý piatok im potom príde newsletter s prehľadom udalostí," dodal Baláž.

Okrem toho zabezpečuje samospráva informovanie aj tradičnými spôsobmi, ako výlepmi oznamov na úradných tabuliach, výlepových plochách či prostredníctvom mestských novín a miestnej televízie.