Zabojujem o miesto v zostave Ružomberka, nádeja sa pred jarnou časťou Šimon Kupec

V kabíne je neprítomnosť Mareka Saparu cítiť, konštatuje Šimon Kupec.

19. jan 2018 o 17:23 Ján Ihracký

RUŽOMBEROK/ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti Ružomberka odštartovali zimnú prípravu a medzi nimi i mladý 21-ročný Žiarčan Šimon Kupec. Ten v posledných zápasoch jesennej časti Fortunaligy iba zohrieval lavičku, no pred jarnou časťou mu nechýba chuť pobiť sa o miesto v zostave.

Poslúžila zimná prestávka k nabratiu fyzických i psychických síl?

– Zimná prestávka prišla určite vhod hlavne k načerpaniu psychických síl pred náročnejšou zimnou prípravou. Pokiaľ ide o fyzickú pripravenosť, každý sme dostali nejaké tréningy, ktoré sme si odtrénovali počas voľna, aby sme sa udržali v kondícii. Pred začiatkom samotnej prípravy nás ešte čakali fyzické testy.

Aké inštrukcie ste pred ňou dostali od trénera Hrnčára?

– Inštrukcie sme nedostávali žiadne, ale určite by nebol spokojný s nejakými kilami navyše. Zaželal nám iba pokojné sviatky a aby sme si oddýchli.

8. januára vám odštartovala zimná príprava. Ako momentálne vyzerajú vaše tréningy?

– Trénuje sa väčšinou dvojfázovo. Prvé dva týždne budú určite zamerané na fyzickú pripravenosť, tréningy budú vo väčšej intenzite, určite to však nebudú klasické behy, ale skôr tréningy s loptou a samozrejme posilňovňa. Na konci týždňa nás bude čakať zápas. Takže ako som spomínal, aktuálne na začiatku prípravy sa zameriavame hlavne na návrate kondície pre jarnú časť.

Šimon Kupec uprostred spolu so svojimi spoluhráčmi. (zdroj: RUDOLF MAŠKURICA)

Čaká vás sústredenie v Chorvátsku. Bude čas i na utuženie kolektívu?

– Áno, 21. januára odchádzame na sústredenie do Chorvátska, kde by sme mali odohrať tri prípravné zápasy, ale súperi ešte nie sú známi (v tejto chvíli je už jasné, že Ružomberok sa stretne so slovinskými mužstvami, konkrétne NK Krško, NK Domžale a NK Triglav Kranj, pozn. red.). Určite bude čas aj na utuženie kolektívu, veď napokon, na sústredení by sme mali byť jedenásť dní, čiže času bude dosť.

V médiách sa posledne Ružomberok spomínal ohľadom rokovaní s Marekom Saparom. Samozrejme, vy hráči ste to nemali ako ovplyvniť, ale ako to vplývalo na kabínu?

– Áno, samozrejme, že to ovplyvnilo aj kabínu. Marek bol v kabíne veľká osobnosť, dokázal pomôcť aj nám mladým, čiže je cítiť že už v nej nie je medzi nami.

Posledné zápasy jesennej časti Fortuna ligy vás tréner Hrnčár nechával sedieť na lavičke. Ako by to malo vyzerať v jarnej časti, viete od neho v čom musíte na sebe popracovať?

– Do tímu prišiel hráč na môj post, čiže sa tým automaticky zvýšila konkurencia v mužstve. Určite by som chcel popracovať na dynamike a rýchlosti. Tréner ma v prvom prípravnom zápase (výhra s Liptovským Mikulášom 6:0, Kupec z jedenástky zvyšoval na 2:0 pozn. red.) využil aj na poste defenzívneho stredného záložníka, keďže máme zranených nejakých päť hráčov, takže som zvedavý a uvidím ako to bude ďalej prebiehať. Určite však zabojujem o miesto v zostave.

Ružomberok zimuje na piatej priečke a prvú šestku, ktorá zabojuje o titul ešte nemá vôbec istú.

– Je to tak, na jar na čakajú ešte tri veľmi ťažké a dôležité zápasy (vonku so Žilinou a Prešovom, doma s Nitrou pozn. red.), ale všetci sa chceme dostať do prvej šestky.