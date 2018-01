Záhradný pavilón v žiarskom parku mesto prenajalo

Verejnosti bude objekt v historickom parku prístupný polovicu roka.

23. jan 2018 o 12:16 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Novozrekonštruovaný záhradný pavilón v historickom Parku Štefana Moysesa prenajalo mesto Miroslavovi Filusovi, ktorého Žiarčania poznajú z miestneho antikvariátu, ale aj z infocentra v mestskom kultúrnom centre.

V prevádzke pol roka

Pamiatku, v ktorej žiarska radnica avizovala malé koncerty a výstavy, otvoria pre verejnosť od apríla. „S mestom sme sa dohodli, že pavilón bude v prevádzke v letnej sezóne, konkrétne od 15. apríla do 15. októbra. Otvorené by sme mali mať každý deň okrem pondelka, ale len popoludní – od 13. do 17., 18. hodiny, to sa ešte dolaďuje,“ potvrdil Miroslav Filus.

Avizuje podujatia pre rôzne vekové kategórie. Začať by chcel predstavením knihy o vynálezoch 20. storočia Mať tak o koliesko viac, ktorú ilustrovali Ivan a Dávid Popovičovci. "Časť by bola pre deti a časť pre dospelých,“ naznačil.

Dramaturgia podujatí bude podľa neho závisieť aj od dohody s mestským kultúrnym centrom, limitujúce sú však aj malé priestory historického objektu.

„Priestor dovoľuje nejaké recitály, prednesy, divadlo jedného herca,“ vymenoval, akým smerom sa chce pri plánovaní programu uberať.

Ako pobočka infocentra

Pracovník alebo pracovníčka bude v pavilóne počas otváracích hodín poskytovať aj informácie o meste, parku, o ich súčasnosti aj histórii. „Pôjde prakticky o vysunuté pracovisko informačného centra, ktoré sme otvorili v mestskom kultúrnom centre a kde tiež spolupracujeme s Miroslavom Filusom. Okrem informácií, ktoré tam návštevníci dostanú, si budú môcť kúpiť rôzne upomienkové predmety súvisiace s mestom – magnetky, pohľadnice, tričká, hrnčeky či Svätokrížske biskupské víno,“ naznačil vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.

V ponuke by tiež časom mohli pribudnúť knihy autorov spojených so žiarskym regiónom. „Podobne by sme chceli vystavovať diela lokálnych výtvarníkov,“ dodal Filus.

Zrenovovanú podobu záhradného pavilónu predstavila žiarska radnica ešte vlani v decembri. Na obnovu pamiatky získalo mesto dotáciu 20-tisíc eur od ministerstva kultúry, zvyšok z celkových nákladov približne 27-tisíc eur doložilo z vlastnej kasy.