Veta: „Nedokážem sa naučiť cudzí jazyk!” je blud

25. jan 2018 o 8:28

V jazykovej škole ZARAZ, ktorá patrí so svojimi 23 pobočkami medzi najväčšie na Slovensku, sú na túto vetu zvyknutí. „Vždy, keď ku nám zavíta niekto s tvrdením, že sa nedokáže naučiť cudzí jazyk, musím sa pousmiať“, vysvetľuje manažérka jazykovej školy ZARAZ v Žiari nad Hronom Bronislava Zigová.

Odpovedá otázkou: „A ako ste sa naučili materinský jazyk?“ Takmer vždy príde rovnaká odpoveď: „Neviem, to som sa neučil, to viem odmalička.“ „Príďte sa teda pozrieť na našu ukážkovú hodinu ZDARMA a uvidíte ako angličtinu a nemčinu vyučujeme my. Nič vás to nestojí a po skúsenosti na vlastnej koži nám uveríte, že so správnym prístupom sa cudzí jazyk dokážete naučiť aj vy.“

Študenti jazykovej školy ZARAZ sú známi tým, že po prvom kurze si minimálne 80% z nich zakúpi aj ďalší kurz a potom ďalší. Nie však preto, že stále nič nevedia, ale preto, že konečne našli metódu výučby, pri ktorej na sebe vidia reálne pokroky. Už na prvej vyučovacej hodine rozprávajú cudzím jazykom, nemajú domáce úlohy a jazyk sa učia priamo na hodinách so školeným lektorom. Ten ich nenápadne učí riadenou konverzáciou, jednoducho a prirodzene. Veľmi podobne tomu ako sa učili svoj materinský jazyk, len rýchlejšie.

Ak ste zvedaví a chcete si to skúsiť aj vy, príďte sa pozrieť na ukážkovú hodinu ZDARMA v pondelok 29.1.2018 o 18.00 hod. Jazyková škola práve otvára nové kurzy!

Jazykovú školu ZARAZ nájdete v Žiari nad Hronom na Ul. Š. Moysesa 431/10 (bývalý Pioniersky dom) - 3. poschodie vpravo.

Ak nestíhate, nevadí. ZARAZ otvára nové kurzy každý mesiac. Dátumy ukážkových hodín nájdete na www.zaraz.sk pod pobočkou Žiar nad Hronom. Na vaše otázky radi odpovedia emailom na bronislavazigova@zaraz.sk alebo telefonicky na 0917 109 899.

Tak neváhajte. Za skúsenosť nič nedáte.