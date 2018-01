Improvizácia je základ, tvrdí starejší Martin. Ak sa ľudia nebavia, treba ich rozhýbať

Niekto tradície víta, iný ich odmieta, hovorí o dnešných svadbách starejší MARTIN KMINIAK zo Svätého Antona.

25. jan 2018 o 8:52 Adriana Antolová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Starejší na svadbách má aj v dnešnej dobe svoje opodstatnenie, nároky naňho sa však zvyšujú.

Musí byť zabávačom, improvizátorom a moderátorom v jednej osobe. Martin Kminiak zo Svätého Antona ešte k tomu hrá na heligónku. Prácu starejšieho by si bez harmoniky nevedel predstaviť.

Hudba vypĺňa hluché miesta a zvuk obľúbeného nástroja rozprúdi aj vyčerpaných svadobných hostí.

Ako ste sa dostali k práci starejšieho?

– Starejšieho robím len vo voľnom čase a dostal som sa k tomu jednoducho. Videl ma pán Milan Sopko z Podhoria, vynikajúci starejší, ktorý ma na túto prácu nahovoril spoločne s kameramanom Petrom Ivaškom z Banskej Štiavnice. Dohodili mi pár svadieb, a tak sa to celé začalo.

Ako dlho sa tomu venujete a koľko svadieb ročne vediete?

– Tejto práci sa venujem už desať rokov. Ešte pár rokov dozadu som chodil aj na 30 svadieb ročne, teraz som to trochu obmedzil, hlavne kvôli rodine. V súčasnosti robím starejšieho na 20 až 25 svadbách do roka.

Čo dnes najčastejšie páry od vašej práce očakávajú?

– Základom sú organizácia priebehu celej svadby a vytváranie zábavy na svadobnej hostine.

Pripravujete sa na každú svadbu osobitne? Čím sa snažíte zaujať?

– Na niektoré svadby sa potrebujem pripraviť trošku inak. Mám predlohu a po stretnutí a dohode so snúbencami sa špeciálne pripravujem. Snažím sa byť pri práci prirodzený a na nič sa nehrať.

Mávajú budúci novomanželia aj neobvyklé požiadavky?

– Špeciálne požiadavky sú skôr výnimkou. Stáva sa však, že snúbenci prídu s určitými bodmi, ktoré si vyslovene želajú.

Sú súčasťou vašej práce zaužívané tradície a rituály, ktoré na svadbách nemôžu chýbať?

– Svadby sa modernizujú, niekde sa vytrácajú tie hlavné svadobné zvyky, inde sa naopak tradícií držia. Medzi najtypickejšie patrí odobierka – najskôr ženích, potom nevesta, alebo sa odoberú spoločne. Je to vlastne pýtanie sa od rodičov a najbližšej rodiny. Najväčšou svadobnou tradíciou je polnočná – čepčenie a vyberanie do vienka. Ale zaužívané sú aj vítanie novomanželov, príhovory či všelijaké hry.

Viete porovnať dnešné svadby a tie spred rokov?

– Nájdu sa aj také, ktoré si zakladajú na tradíciách spred štyridsiatich rokov, iné zase vynechávajú odobierky a ľudia sa stretávajú až v kostole, nechcú polnočné zvyky alebo vyberanie do vienka. Z môjho pohľadu tvoria tradičné svadby stále asi polovicu.

Ako sa k vám páry dostávajú?

– Najlepšou reklamou je niekto, kto vás vidí a páči sa mu vaša robota. Ten vás potom odporučí ďalej.

Máte nejaké spomienky na humorné situácie, ku ktorým počas svadieb došlo?

– Už dvakrát sa mi stalo, že si ženích počas tanca roztrhol nohavice od švíku po švík. Na jednu situáciu nerád spomínam – keď si ženích na vlastnej svadbe zlomil nohu.

Darí sa vám improvizovať, keď svadba neprebieha podľa plánu?

– Improvizácia je pre starejšieho to najdôležitejšie. Základom je vedieť ľudí rozhýbať, ak sa nebavia, nie vždy sa to však darí. Niekedy sa netrafíte.

Viete si svadby, na ktorých ste starejším, aj užiť alebo ich beriete ako prácu?

– Určite ich považujem za pracovnú záležitosť. Svadba, no i akákoľvek práca, sa ale nedá robiť bez toho, aby vás bavila a napĺňala zároveň. Keď vás to nebaví a nedokážete sa do toho vžiť, svadobčania si to všimnú. Tým robíte sám sebe zlú reklamu.

Spomínate si na najväčšiu a na najmenšiu svadbu, ktoré ste viedli?

– Najväčšia svadba, na ktorej som bol starejším, mala 180 hostí. Najmenšia ich mala len štyridsať. Najčastejšie svadby sú tak do 80 až 90 ľudí. Nad štyridsať by mala mať svadba nejakého organizátora, aby si snúbenci mohli svoj deň užiť a nemuseli sa týmito vecami zaoberať. Svadby v úzkom rodinnom kruhu sa pokojne zaobídu aj bez starejšieho.

Uplatní sa na svadbách aj vaša hra na heligónku?

– Heligónka je viac ako polovica, možno aj trištvrte úspechu práce starejšieho. Bez nej by som si to ja osobne ani nevedel predstaviť. Keď sú hluché miesta, heligónka rozprúdi náladu. Rovnako s ňou sprevádzam hostí od ženícha k neveste, do kostola či po kostole.

Kto vás inšpiroval k hre na heligónke? Kedy ste sa jej začali venovať?

– Heligónku mi priniesol môj ocino, bol murárom a za prácu si nevzal peniaze, ale harmoniku, ktorá veľa rokov stála na skrini. Od 15 rokov som sa začal učiť hrať jednoduchšie pesničky. Ako chlapci z okolia sme sa po víkendoch stretávali a navzájom sa učili nové piesne.

Prečítajte si tiež: Zberateľ vytvoril kalendár z pohľadníc starej Kremnice. V zbierke má aj vzácnosti (+FOTO)

Kam všadiaľ ste sa vďaka heligónke dostali?

– Keď som bol vo vojenskej službe vo Zvolene, strávil som rok vo Vojenskom folklórnom súbore Jánošík s tým, že som chodil po vystúpeniach a zdokonaľoval sa na heligónke. Počas vojenčiny som absolvoval veľmi veľa podujatí na Slovensku. Najďalej, kam som sa s heligónkou dostal, boli Portugalsko, Španielsko, Anglicko, ale aj Česká republika. Som presvedčený, že keby som na heligónke nehral, nevidel by som toľko krajín. Vo Svätom Antone organizujete podujatie Svätoantonská heligónka.

Ako vznikla tradícia tohto podujatia?

– Som hlavným organizátorom Svätoantonskej heligónky, spolupracujem s obcou a dobrovoľným hasičským zborom. Začiatky podujatia súvisia s mojím otcom, ktorý prišiel s nápadom, no nedožil sa ani prvého ročníka. Prvú Heligónku som pripravil s Jánom Sopkom, ktorý tiež hrával na harmonike. V súčasnosti máme za sebou už 15. ročník s vystúpením a ľudovou zábavou.