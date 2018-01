Láska, ktorá prežila aj väzenie. Nevzdávajte to, odkazujú manželia dnešným párom (+FOTO)

V Žiari sa sobášia pod partou, v Štiavnici aj na zámku

V historických mestách lákajú páry svojou atmosférou pamiatky. V Žiari nad Hronom pre snúbencov postavili svadobný altánok v parku.

V minulom roku sa v Žiari zosobášilo 98 párov, civilných obradov bolo pritom viac ako cirkevných. Zaujímavosťou je, že snúbenci si môžu povedať „áno“ aj mimo obradnej siene, napríklad v historickom Parku Štefana Moysesa, kde pre takéto príležitosti len vlani vybudovali drevený svadobný altánok.

Zaujímavosťou je aj nezvyčajná dekorácia v obradnej miestnosti v kultúrnom centre.

Nad hlavami budúcich manželov vytvára akúsi slavobránu obrovská parta, ktorú vytvorila umelecká drotárka Blažena Kriváková. Partu z drôtu zdobia kvetiny, perličky, čipka a stuhy. Vysoká je jeden meter a široká viac ako 160 centimetrov.

"Oslovili ma s tým, že hľadajú do sobášnej siene predmet, ktorý by na prvý pohľad vystihoval jej funkciu. Rozmýšľali sme, čo by to mohlo byť a mne napadla parta, ktorá bola kedysi najkrajšou ozdobou nevesty,“ priblížila pred časom pre MY vznik námetu ľudová umelkyňa zo Žiaru.

Parta ako slavobrána v obradnej sieni v Žiari nad Hronom. (zdroj: Archív MSKC ZH)

Oslovuje aj kočiareň so sochami

V historickej Kremnici zaznamenali v minulom roku 63 sobášov. Medzi ženíchmi sa objavili aj cudzinci, napríklad z Izraela či z Rumunska.

Okrem sobášnej siene si tu mladé páry obľúbili pre obrady areál mestského hradu či takzvanú kočiareň v prízemí historickej radnice. O aký priestor ide?