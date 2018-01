Sídlisko Pod vŕšky sa zmení za pol milióna. Dnes tu vidno retro preliezačky aj osamotené hojdačky

V Žiari nad Hronom zrevitalizujú vnútroblokové priestory na sídlisku Pod Vŕšky. Mesto získalo dotáciu.

29. jan 2018 o 13:41 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Avizovaný projekt revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom sa môže uskutočniť. Ako vyplýva zo zoznamu, ktorý zverejnil agrorezort, mesto na zámer získalo dotáciu 475-tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Celkové náklady by pritom mali byť 500-tisíc. Na spolufinancovanie už žiarski poslanci pred časom odsúhlasili 25-tisíc eur z mestskej kasy.

"Na sídlisku pribudnú ľuďom nové možnosti na športovanie, relax či hru detí," potvrdil žiarsky primátor Peter Antal. Dnes na mieste možno vidieť staré hojdačky či preliezačky, ale aj nevyužité betónové plochy či lavičky s výhľadom nikam.

Projekt počíta s novou zeleňou, so sanáciou starých a s vybudovaním nových chodníkov, ale aj s hernými prvkami pre deti, mládež a seniorov. Vo dvoroch by mali pribudnúť v súčasnosti chýbajúci mobiliár, herné prvky pre deti a mládež. K revitalizácii by malo dôjsť v rokoch 2018 a 2019.

Viac zelene, zdravšie ovzdušie či revitalizácia verejných priestorov - aj na to aktuálne môžu mestá získať prostriedky z eurofondov. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhodnotilo prvé kolo výzvy zamerané na zelenú infraštruktúru. Agrorezort schválil 38 projektov za takmer 13 miliónov eur.

V rámci Banskobystrického kraja okrem Žiaru uspeli aj Zvolen, Brezno, Poltár, Krupina či Cinobaňa.