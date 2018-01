O budúcom riešení okolia pomníka padlých bude diskutovať verejnosť

Banskoštiavničanom predstavia výsledky architektonicko-krajinárskej súťaže. Návrhy si môžu pozrieť aj počas výstavy.

30. jan 2018 o 14:56 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. V Banskej Štiavnici odprezentujú obyvateľom návrhy a výsledky architektonicko-krajinárskej projektovej súťaže na úpravu verejného priestranstva Pomník padlých hrdinov.

Stretnutie s verejnosťou sa uskutoční 27.februára o 16. hodine v priestoroch banskoštiavnického kultúrneho centra na Kammerhofskej ulici. Prezentáciou bude sprevádzať architektka a konzultantka pre verejné priestory Zora Paulíniová.

Konkrétne návrhy by mali predstaviť samotní autori - prizvali nielen víťazov, ale aj účastníkov súťaže. Informáciu zverejnila samospráva na svojom oficiálnom webe.

Týždeň pred prezentáciou, v termíne od 19. do 27. februára, potrvá výstava súťažných návrhov práve v priestoroch kultúrneho centra, verejnosť ju môže navštíviť vždy počas pracovnej doby mestského úradu.

Banskoštiavnická samospráva chce týmto spôsobom zapojiť obyvateľov a dať priestor diskusii o riešení konkrétneho priestoru.

Na mieste je dnes dlažba, súsošie, pár lavičiek, nefunkčná fontána, ale aj vstup do štôlne Glanzenberg. Zadaním bolo vytvoriť v lokalite viacúčelový oddychový a zhromažďovací priestor, ktorý by zároveň zapadol do kontextu pamiatkovej rezervácie.