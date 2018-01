Pre chrípku zatvorili na niekoľko dní aj dve školy v Žiarskom okrese

Vyučovanie prerušili aj v jednej zo škôl priamo v meste Žiar nad Hronom.

30. jan 2018 o 18:13 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. V porovnaní s predchádzajúcimi siedmimi dňami hlásili epidemiológovia za celý Banskobystrický kraj minulý týždeň o 16 percent viac chorých na akútne respiračné ochorenia a o 28 percent viac chorých na chrípku a podobné ochorenia.

Pre zvýšenú chorobnosť prerušili vyučovanie aj v dvoch školách v Žiarskom okrese.

Od utorka (30.1.) do štvrtku (1.2.) sa po rozhodnutí riaditeľa Mareka Baláža nebudú učiť deti z takzvanej Jednotky, teda Základnej školy na Ulici Dr. Janského v Žiari nad Hronom. Dôvodom je chorobnosť zvýšená nad 20 percent.

Do školských lavíc sa tu deti vrátia až v pondelok (5.2.), po piatkových polročných prázdninách. Aj polročné výpisy vysvedčení si tak preberú až po víkende.

Z dôvodu väčšieho počtu chrípkových ochorení prerušili na odporúčanie epidemiológov vyučovanie aj v Základnej škole v Trnavej Hore, a to od štvrtku (25.1.) do utorku (30.1.) Deti by mali nastúpiť opäť v stredu (31.1.)

"Zatiaľ majú chrípkové prázdniny iba v týchto dvoch školách. Ďalšie školy z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica nám nič nehlásili," potvrdila dnes dopoludnia Eva Striežová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.



Epidemiológovia pravidelne upozorňujú, že chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré neraz postihuje celý organizmus. Ak sa podcení, prípadne sa skombinuje s inými zdravotnými ťažkosťami, môže mať pre pacienta ťažký priebeh a v niektorých prípadoch môže skončiť aj smrťou.