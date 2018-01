Jedenástka roka 2018: Kmeť spoznával súperov v inom svetle, Hovorič si želá tímový úspech

Ako vnímajú zaradenie do Jedenástky roka 2017 jej samotní členovia?

31. jan 2018 o 12:59 Ján Ihracký

Mená Jedenástky roka 2017 v rámci ObFZ Žiar nad Hronom sú už známe. Zazneli v sobotu 20. januára v hoteli Thermál vo Vyhniach na jej slávnostnom vyhlasovaní. Väčšina z jej osadenstva nám poskytla odpovede na dve anketové otázky. Pre úplnosť si ešte raz uveďme členov Jedenástky roka 2017: Peter Danko (Hodruša-Hámre) – Denis Ceplák, Lukáš Kmeť (obaja Repište), Patrik Mališ (Hliník nad Hronom), Róbert Hric, Roman Pobežka (obaja Horná Ves), Igor Hovorič (Kremnica), Tomáš Spodniak (Lutila), Tomáš Macejko (Ladomerská Vieska), Peter Mikuška (Voznica), Rastislav Blahút (Prenčov)

1. Čo pre vás znamená zaradenie do Jedenástky roka 2017?

2. Ako ste si užívali samotné vyhlasovanie a program, čo sa vám najviac páčilo?

Peter Mikuška (32 r., Voznica)

obfzZnamená to pre mňa veľkú poctu a ďakujem všetkým zainteresovaným, že som sa tam dostal. V podstate so veľmi rád, že sa mi na záver mojej futbalovej kariéry dostalo takéhoto ocenenia. Je chvályhodné, že ObFZ takéto vyhlasovanie každoročne robí, úroveň akcie bola na veľmi dobrej úrovni, páčilo sa mi, že na ihriskách proti sebe bojujeme a tu sme sa spolu mohli všetci v pokoji a pohode porozprávať a vymeniť si svoje názory a postrehy.

Igor Hovorič (20 r., Kremnica)

1. Tak samozrejme, že ma to potešilo, ale určite by som bol radšej, keby sme boli trošku vyššie v tabuľke.

2. Bola to dobrá akcia, kvalitne zorganizovaná a asi najviac som si potom pochutil na večeri.

Patrik Mališ (24 r., Hliník nad Hronom)

1. Znamená to pre mňa veľa. Je to veľká motivácia a chuť pracovať na sebe ešte lepšie ako doteraz a neustále sa zlepšovať.

2. Vyhlásenie bolo super. Najviac sa mi páčilo, že prvýkrát boli oceňovaní aj mládežníci a mládežnícki tréneri. Super nápad...

Lukáš Kmeť (33 r., Repište)

1. Keďže už patrím ku generácii tých starších hráčov, ktorí sa pohybujú po okresných ihriskách zaradenie do Jedenástky roka ma veľmi potešilo a musím sa priznať, že som to vôbec neočakával. Je to pre mňa veľká česť byt členom výberu tých najlepších z oblastných súťaži. Samozrejme za to v nemalej miere vďačím svojim spoluhráčom a trénerovi, vďaka ktorým predvádzame na Repišti pekný futbal, čo určite dopomohlo mojej nominácii do tohto výberu.

2. Slávnostné vyhlasovanie Jedenástky roka sa pre mňa nieslo v príjemnej atmosfére. Je veľmi fajn stretnúť a porozprávať sa s chalanmi, s ktorými sa inak stretávame len v súťažných zápasoch, ktorých atmosféra je niekedy viac než napätá. Takto sme mali možnosť sa vidieť v inom svetle a v príjemnejších podmienkach. Musím pochváliť organizátorov za výber zaujímavých hostí, ktorí boli, alebo ešte stále sú významnými osobnosťami slovenského futbalu.

Úderka Sokolu Repište Denis Ceplák (vľavo) a Lukáš Kmeť s priateľkami. (zdroj: KATARÍNA KMEŤOVÁ)

Roman Pobežka (24 r., Horná Ves)

1. V prvom rade som to vôbec nečakal, ale bol som rad, že si ma vybrali spomedzi toľkých hračov.

2. Vyhlasovanie bolo príjemné, na úrovni. Taktiež program bol zaujímavý, rovnako ako spevácky hosť (Ivana Kováčová pozn. red).

Denis Ceplák (21 r., Repište)

1. Veľmi ma to potešilo a vážim si, že vybrali práve mňa z nášho týmu, keďže v mužstve je viacero veľmi kvalitných a skúsených hráčov. Práve im sa chcem aj touto cestou poďakovať, keďže futbal je kolektívny šport a bez nich by som sa do Jedenástky roka nedostal

2. Vyhlasovanie som si užíval. Uskutočnilo sa v príjemnom prostredí a o program sa postarala speváčka Ivka Kováčová.

Brankár Peter Danko, strážca troch žrdí v Hodruši-Hámroch sa na vyhlasovaní nezúčastnil, ale so zaradením do Jedenástky roka vyjadril taktiež spokojnosť.