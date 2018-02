Fašiang Cup opäť spojil futbalovú rodinu. Putovný pohár si odniesol nováčik z Kanianky (+FOTO)

Najlepším strelcom sa s jedenástimi gólmi stal Róbert Greško. Získal dres Milana Škriniara, futbalistu talianskeho Interu Miláno.

5. feb 2018 o 8:46 Ivan Mriška

SKALKA. Emócie, napínavé zápasy a víkend plný futbalu. Aj o tom bol maratón s názvom Fašiang CUP, ktorý sa na Skalke pri Kremnici konal už po deviaty raz.

Vo finále penalty, skóroval aj brankár

Víťazstvo si po napínavom finále, ktoré vyvrcholilo až pokutovými kopmi, vybojovali hráči nováčika z TNF Mia San Mia Kanianka.

„Je to pre nás obrovský úspech, ktorý si veľmi ceníme. Na slovenskej scéne je len málo takýchto kvalitných turnajov, takže triumf teší o to viac,“ neskrýval spokojnosť Ladislav Idrányi, manažér klubu z dedinky na hornej Nitre.

Kanianka na druhé miesto odsunula tím L-TRADE Zvolen. Finále bolo plné emócii, Zvolenčania vyhrávali 1:0, no potom prítomní diváci neverili vlastným očiam. Do útoku zavelil brankár Martin Vrábel a 37 sekúnd pred koncom vyrovnal na 1:1.

„Mužom finále bol náš gólman, pred ktorým skláňam klobúk dole. Nielen že vyrovnal, ale v rozstrele zneškodnil všetky súperove pokusy. Pochvalu si však zaslúžia všetci hráči na čele s trénerom Romanom Sedlárikom. Ten svojich zverencov pripravil po taktickej i hernej stránke,“ dodal Idrányi so slovami, že už teraz sa teší na ďalší ročník.

Víťazi Fašiang Cupu 2018. (zdroj: Michaela Mrišková)

Prekvapenie z Kremnice

Čiernym koňom turnaja sa stali futbalisti z Kremnice, ktorí prekvapili výbornou kolektívnou hrou a skončili na tretej pozícii. V súboji o bronz porazili nabitý Galacticos z Banskej Bystrice.

Prečítajte si tiež: Fašiang Cup 2018 je vyžrebovaný. Spestrí ho aj novinka (+PROGRAM)

„Tak toto sme vážne nečakali. Zišli sme sa však skvelá partia poskladaná prevažne z hráčov ŠKF Kremnica. A podarilo sa. Okrem úspechu nás však teší, že sme prežili krásny víkend plný zábavy a v kruhu príjemných ľudí. Fašiang Cup je skvelá akcia, klobúk dole pred organizátormi, že v okolí Kremnice pripravia niečo takéto, čo spája futbalistov prakticky z celého Slovenska,“ po turnaji povedal kapitán Martin Kapšo.

Okrem najlepších tímov si ceny odviezli aj ďalší štyria účastníci. A tie venovali ligoví futbalisti z okresu Žiar nad Hronom, ktorí tomuto regiónu robia výborné meno. Za posledné roky sa akýmsi patrónom turnaja stal Milan Škriniar, futbalista talianskeho klubu Inter Miláno a reprezentant Slovenska.

Dres od Milana Škriniara

Jeho dres s podpisom získal najlepší strelec turnaja, ktorým sa s jedenástimi gólmi stal hráč Galacticos Banská Bystrica Róbert Greško. Odovzdal mu ho Milanov otec Ľubomír.

„Sledujem Škriniarove výkony, ale i ostatných mladých futbalistov, ktorí pôsobia v zahraničných ligách. Som šťastný, že robia dobré meno celému Slovensku. Táto cena ma veľmi potešila, no vymenil by som ju za úspech tímu. My však už tradične každý rok vo finálových zápasoch zlyháme. Nevadí, o rok opäť zabojujeme a snáď prelomíme tú smolu,“ povedal najlepší kanonier.

Róbert Greško získal dres Milana Škriniara. (zdroj: Michaela Mrišková)

Najlepším hráčom sa stal Milan Kôstka z víťazného tímu, ktorý získal dres Ľubomíra Urgelu, hráča ViOnu Zlaté Moravce. Najlepším gólmanom sa stal Radovan Tatár z Hornej Vsi, ktorý za celý turnaj inkasoval iba jeden gól. Domov si odniesol rukavice od Viktora Budinského, futbalistu českého Baníka Ostrava. Po prvýkrát sa organizátori rozhodli odmeniť aj strelca najkrajšieho gólu. Je ním Martin Kapšo z tímu Kremnice, ktorý získal dres Šimona Kupca z MFK Ružomberok.

Organizátormi Fašiang Cupu sú futbalový klub TJ Inter Horná Ves a MY Noviny Žiarskej kotliny.

FAŠIANG CUP 2018

Skupina Milana Škriniara

Hyeny Kremnica - Doublestar team Žiar nad Hronom 0:0, FK Králičania - FC Trezor Prievidza 2:1, Hyeny Kremnica - AC Hradec Banská Bystrica 1:1, Doublestar team Žiar nad Hronom - FK Králičania 4:1, FC Trezor Prievidza – AC Hradec Banská Bystrica 2:3, Hyeny Kremnica – FK Králičania 1:0, Doublestar team Žiar nad Hronom – FC Trezor Prievidza 2:2, FK Králičania – AC Hradec Banská Bystrica 2:1, Hyeny Kremnica – FC Trezor Prievidza 9:1, Doublestar team Žiar nad Hronom – AC Hradec 0:0

Konečné poradie: 1. Hyeny Kremnica, 2. Doublestar team Žiar nad Hronom, 3. FK Králičania, 4.AC Hradec Banská Bystrica, 5. FC Trezor Prievidza.

Skupina Ľubomíra Urgelu

Inter Horná Ves – Koma BB 2:0, KERAM Lučenec – FC Sokolíci Žarnovica 2:0, Inter Horná Ves – Divočáci 5:0, Koma BB – KERAM Lučenec 2:0, FC Sokolíci Žarnovica – Divočáci 3:0, Inter Horná Ves – KERAM Lučenec 3:0, Koma – FC Sokolíci Žarnovica 1:0, KERAM Lučenec – Divočáci 4:2, Inter Horná Ves – FC Sokolíci Žarnovica 2:1, Koma – Divočáci 3:2

Konečné poradie: 1. Inter Horná Ves, 2. Koma, 3. KERAM Lučenec, 4.FC Sokolíci Žarnovica, 5. Divočáci.

Skupina Viktora Budinského

Tigers Utd. Banská Bystrica – ELZET Team 0:1, Driapači Banská Štiavnica – L-TRADE Zvolen 1:1, Tigers Utd. Banská Bystrica – APZ Bratislava 1:1, ELZET Team – Driapači Banská Štiavnica 4:2, L-TRADE Zvolen – APZ Bratislava 1:2, Tigers Utd. Banská Bystrica – Driapači Banská Štiavnica 0:2, ELZET Team – L-TRADE Zvolen 0:2, Driapači Banská Štiavnica – APZ Bratislava 1:1, Tigers Utd. Banská Bystrica – L-TRADE Zvolen 2:3, ELZET Team – APZ Bratislava

Konečné poradie: 1. L-TRADE Zvolen, 2. ELZET Team, 3. APZ Bratislava, 4. Driapači Banská Štiavnica, 5. Tigers Utd.

Skupina Šimona Kupca

TNF Mia San Mia Kanianka – ŠKF Jantar Kremnica 2:0, Galacticos Banská Bystrica – XANTO Zvolen 4:3, TNF Mia San Mia – Výber ObFZ Nitra 4:1, ŠKF Jantar Kremnica – Galacticos Banská Bystrica 0:2, XANTO Zvolen – Výber ObFZ Nitra 2:4, TNF Mia San Mia Kanianka – Galacticos Banská Bystrica 3:3, ŠKF Jantar Kremnica – XANTO Zvolen 1:4, Galacticos Banská Bystrica – Výber ObFZ Nitra 8:0, TNF Mia San Mia Kanianka – XANTO Zvolen 5:1, ŠKF Jantar Kremnica – Výber ObFZ Nitra 1:3

Konečné poradie: 1. Galacticos Banská Bystrica, 2. TNF Mia San Mia Kanianka, 3. Výber OBFZ Nitra, 4. Xanto Zvolen, 5. Jantar Wood Kremnica.

(zdroj: Michaela Mrišková)

Osemfinále

ELZET Team – Výber ObFZ Nitra 2:0

TNF Mia San Mia Kanianka – APZ Bratislava 2:1

Koma Banská Bystrica - FK Králičania 3:1

Doublestar team Žiar nad Hronom – KERAM Lučenec 1:0

Štvrťfinále

Hyeny Kremnica – ELZET Team 2:1pk

Inter Horná Ves - TNF Mia San Mia Kanianka 0:1

L-Trade Zvolen – Koma Banská Bystrica 4:0

Galacticos - Doublestar team Žiar nad Hronom 2:0

Semifinále

Hyeny Kremnica - TNF Mia San Mia Kanianka 1:2

L-Trade Zvolen – Galacticos 2:1pk

O 3. miesto:

Hyeny Kremnica – Galacticos 4:1

Finále:

TNF Mia San Mia Kanianka - L-Trade Zvolen 2:1pk

Individuálne ocenenia:

Najlepší strelec: Róbert Greško (Galacticos)

Najlepší hráč: Milan Kôstka (TNF Mia San Mia Kanianka)

Najlepší brankár: Radovan Tatár (Inter Horná Ves)

Najkrajší gól: Martin Kapšo (Hyeny Kremnica)