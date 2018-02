Lunter: Potrebujem uvoľniť ruky. Vráťme sa tam, kde bol pán Maňka

Tlaky v oblasti obsadzovania postov zo strany politických strán, ktoré ho pred voľbami podporili, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja JÁN LUNTER necíti. Odporúčania však považuje za prirodzené.

14. feb 2018 o 11:45 Ivana Zigová

Ján Lunter vysvetľoval aj to, prečo chce mať po svojom boku syna Ondreja (vľavo).(Zdroj: Ján Krošlák)

BANSKÁ BYSTRICA. Ján Lunter sa v rozhovore v rámci diskusie MY s VAMI vyjadril k vzťahom s poslaneckými klubmi v krajskom zastupiteľstve aj k tomu, ako si spoluprácu s nimi predstavuje. Vysvetľoval postavenie svojho syna Ondreja po jeho boku a hovoril aj o prvých zmenách, ktoré vyplynuli z personálneho auditu na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja.

Vo volebnú noc ste po výhre s výrazným náskokom oproti Marianovi Kotlebovi hovorili o tom, že na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja po nástupe do funkcie najskôr vyvetráte. S čím ste sa tam pri vašom nástupe stretli?

– Všetci sme vnímali atmosféru, ktorá vládla v Banskej Bystrici, ako mrazivú. Ako atmosféru, keď sme sa báli vojsť do úradu, skadiaľ vychádzali svalnatí chlapi. Veď tam mali aj posilňovňu. Túto svoju stránku deklarovali aj počas mojej inaugurácie, keď ku dverám postavili dvoch vycvičených chlapov, ktorí nekomunikovali. Ten mráz a atmosféru bolo treba zmeniť. Verím, že mnohí z vás ma volili práve kvôli tomu.

Čo vás po nástupe do úradu prekvapilo najviac?

– Nečakal som nespoluprácu – aj medzi oddeleniami, neodbornosť. Nečakal som tiež, že moja práca spočíva v tom, že dám sto podpisov denne.

Takto si máme predstaviť vašu prácu?

– Aj vo svojej firme som sa správal tak, že ak mal niekto dôveru, tak sa to dalo zjednodušiť. Ten proces – ako dať konečný podpis na stôl.

V Žilinskom kraji zaangažovali pri výmene na poste predsedu aj exorcistu, inde si noví župani zrejme len zadovážia pohodlnú kancelársku stoličku. Čo ste si do kancelárie priniesli vy?

– Kancelárie úradu a ich zariadenie a vybavenie mi pripomínajú ešte komunistické časy. Zatiaľ som tam nezmenil nič. Aby som sa tam cítil príjemne, doniesol som si suveníry zo svojich ciest do cudziny. Doniesol som si tam samozrejme aj svoje skúsenosti. To je všetko.

Avizovali ste personálny audit. Čo ukázal? Koľko ľudí už odišlo alebo bude musieť odísť v blízkej dobe? A koľko ľudí naopak príde, keďže ste naznačili, že si predstavujete návrat trojstupňového riadenia?

– Na začiatok sme tam prišli piati výsadkári, ktorí sme začali pripravovať zmeny. Dodnes hovorím, že v rámci župy sme obsadili zatiaľ len jedno podlažie, ďalšie nás čakajú. Personálny audit pokračuje, ale prvé výsledky už sú. Na dohodu sme prepustili štrnásť zamestnancov.

Organizačnú štruktúru, ktorú sme prevzali po pánovi Kotlebovi, zničil on sám. Päť zamestnancov odvolal, aby im mohol vyplatiť odstupné. Na miesta, ktoré zrušil, nemôžeme podľa zákonníka práce v túto chvíľu nikoho vziať. Zatiaľ sme prijímali len ľudí na referentské miesta, ale áno, chceme mať na úrade trojstupňové riadenie. Chceme tam priniesť viac zodpovednosti, aby sme nezbierali pokuty za netransparentné výberové konania a zlú správu majetku.

Do volieb ste išli ako nezávislý, ale podarilo sa vám na seba naviazať širokú podporu politických strán z oboch strán spektra, ktoré sa zhodli na tom, že na poste banskobystrického župana nechcú Mariana Kotlebu (ĽS NS). Dnes odmietate politické nominácie pri obsadzovaní funkcií. Znamená to, že sa na úrade ani v organizáciách župy neobjavia ľudia so straníckym pozadím alebo takí, ktorí majú blízko napríklad k Smeru?

– Zatiaľ vyberáme ľudí, ktorí sú odborníci. Nepozeráme na politické spektrum. Ľudia, ktorí tam už prišli, sú niektorí zľava a niektorí sprava. Ja však ostávam nezávislým, nemienim vstúpiť do žiadnej politickej strany.

Nestretli ste sa v tomto smere s tlakmi od politických strán?

– Nemôžem to nazvať tlakmi, môžem to brať ako odporúčania.

Stretli ste sa teda s odporúčaniami?

– Určite, však to je prirodzené, nie?

Po vašom boku máte syna Ondreja, ktorý je zároveň poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja. Prezentujete ho ako vášho poradcu, ktorý nepoberá žiadnu odmenu. Čo to vlastne znamená a aká bude jeho úloha do budúcich rokov?