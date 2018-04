Poprad vyťažil proti Pohroniu z minima maximum (+ hlasy po zápase)

Pohronie nebolo horším tímom, z východu si odváža bod.

18. mar 2018 o 12:21 Ján Ihracký

FK Poprad - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:1 (1:0)

GÓLY: 26. Gallovič – 57. Kovařík

ROZHODOVAL: Šuniar, 150 divákov, ŽK: 2 – 1

FK POHRONIE : Jenčo – Nosko, Pittner, Tesák, Jacko, Pelegríni (84. Frimmel), Kosorin (75. Pavúk), Rejdovian, Kovařík, Blahút (80. Paraj), Bartoš

Za obrovskej zimy, kedy ortuť teplomera ukazovala -6 °C, odohralo Pohronie u favorita na postup do Fortunaligy veľmi dobrý zápas. Už v 8. minúte sa z priameho kopu triaslo brvno domácej brány po Rejdovianovej delovke. V 17. minúte pekne vystrelil Pelegríni. V tej istej minúte vypichol loptu Blahút a jeho nájazd vyrazil nohou brankár. V 24. minúte zase Knurovský zlikvidoval šancu Kosorína. V 26. minúte prišla prvá strela domácich na bránu Pohronia. Strela spoza šestnástky bola tečovaná a zapadla do šibenice a domáci viedli 1:0. Pohronie sa nevzdávalo a v 27. minúte brankár domácich musel vytesnil strelu Blahúta.

Aj druhý polčas začali hostia sebavedome a chceli sme vyrovnať výsledok. Podarilo sa im to v 57. minúte. Po rohu zmenil hlavou smer lopty Kovařík a bol 1:1. V 72. minúte sa mohlo Pohronie ujať vedenia keď sám Tesák na päťke z otočky vystrelil, ale Knurovský nohou vyrazil. Domáci v závere začali tlačiť, ale len nakopávali lopty a to hostia s prehľadom ustáli. V 80. minúte po rohu vysoko prekopol Zošák. V 84. minúte vyrazili hostia do brejku a osamotený Rejdovian dal tesne vedľa. Keď bude Pohronie v tomto trende pokračovať, určite ho čakajú príjemnejšie chvíle. STANISLAV NEUSCHL

Povedali po zápase:

Marián Kovařík (FK Pohronie): Zápas bol z našej strany výborne odmakaný. Naviazali sme na kvalitnú prípravu a to čo sme chceli hrať a o čo sa snažíme počas týždňa, sa nám aj podarilo preniesť do zápasu. Prvý polčas sme Poprad prehrávali a stačilo naozaj málo a viedli by sme 2:0. Potom sme ale, bohužiaľ, z jednej tečovanej strely dostali gól. Každopádne nás to vôbec neovplyvnilo a boli sme stále lepším tímom. V druhom polčase som si po výborne kopnutom rohu Pelegríniho nabehol na prednú tyč a poslal to k zadnej tyči. Cez týždeň mi tréneri pár vecí radili a z presne rovnakého miesta mi to tam padalo i na tréningu. Som rád, že mi to tam padlo aj v zápase a znamenalo to bod.

Milan Nemec (tréner FK Pohronie): „Sami sme očakávali ako vstúpime do jarnej časti sezóny. Predviedli sme dobrý, kombinačný výkon, hlavne v prvom polčase. Vytvorili sme si aj nejaké príležitosti, paradoxne sme však inkasovali gól. V druhom polčase pod väčším tlakom súpera sme už nehrali tak dobre kombinačne. Uhrali sme remízu, ktorá, si myslím, bola spravodlivá.“

Mikuláš Dvorožňák (asistent trénera FK Poprad): „Do jarnej časti sme určite chceli vykročiť tou správnou nohou, čo sa nám ale nepodarilo. Chceli sme získať tri body, no súper bol zdatný, húževnatý. Terén vôbec nehrá v náš prospech. Nepodarilo sa nám naplniť to, čo sme pred zápasom očakávali. Remíza je asi spravodlivá. Budeme musieť získavať body v ďalších zápasoch.“