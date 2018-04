V Žiari chcú mať už tento rok zelené námestie. Pozrite sa, ako by malo vyzerať (+VIZUALIZÁCIE)

Zmena by sa mala dotknúť priestoru pred mestským úradom a samotnej kruhovej časti námestia.

19. mar 2018 o 11:22 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Na žiarske Námestie Matice slovenskej chcú do niekoľkých mesiacov dostať viac zelene. Radnica dnes predstavila zámer výsadby vzrastlých stromov a zelených záhobov s trvalkami, ktoré by priniesli do centra chýbajúci chládok, ale aj väčšiu farebnosť.

"Obyvatelia dlhodobo kritizujú, že máme veľké, no betónové námestie, ktoré je na stretávanie ľudí nepoužiteľné, a to najmä v letných mesiacoch pri vysokých teplotách," zdôvodnil aktuálny zámer primátor Žiaru Peter Antal.

Avizujú zeleň za desiatky tisícov eur

Zmena by sa mala dotknúť priestoru pred mestským úradom a samotnej kruhovej časti námestia. Ako povedal Antal, intervencia má do stredu mesta priniesť obrovské množstvo zelene. "Zhruba dvadsať vzrastlých stromov vysokých asi šesť metrov s rozvinutou korunou a trvalkové záhony," konkretizoval.

Do konca marca má byť hotová realizačná projektová dokumentácia, nasledovať bude verejné obstarávanie. Samotnú realizáciu hodlá radnica prostredníctvom víťazného dodávateľa stihnúť do začiatku leta. Podľa Antala pôjde o pomerne náročnú strojovú výsadbu, ktorú nedokáže zabezpečiť mestská eseročka Technické služby Žiar nad Hronom, ktorá sa o zeleň v meste stará zvyčajne.

Výšku nákladov určí až presný projekt, radnica však investíciu z mestského rozpočtu odhaduje v rozmedzí 50- až 100-tisíc eur.

Navrhli druhy, ktoré nemajú problém s vodou

Víťaz súťaťe by sa mal vysporiadať aj s problémom vody pod námestím, ten sa v minulosti podpísal pod neúspešné pokusy zazelenať plochu s dlažbou. Väčšie stromy sa tam často vôbec neujali. "Projekt túto komplikáciu zohľadňuje, počíta s výsabou odrôd duba a platana, ktoré by s vodou nemali mať problém. Rovnako sa počíta aj so sieťami pod námestím," odpovedal na naše otázky primátor. Preferuje tiež možnosť, že dodávateľ by bol zároveň určitý čas po výsadbe zodpovedný aj za starostlivosť o novú zeleň.

Po revitalizácii námestia by mali na ploche pribudnúť aj lavičky, aby si tam Žiarčania mohli pod stromami posedieť.

Tento rok plánuje mesto riešiť aj rovnako dlhodobo kritizovaný štrk v inej časti námestia. Ten sa roznáša do okolia a práši sa z neho. Nebude to však súčasťou aktuálneho projektu. "Projektant sa však na to pozrel a povedal, že to nie je šťastné riešenie. Či štrkové plochy, samozrejme okrem chodníkov, zameníme za zeleň alebo iný štrk, to ešte nie je zrejmé. Necháme to na odborníkov," dodal Antal.