Študenti architektúry navrhli, ako prepojiť starú časť Banskej Štiavnice s novšou (+NÁVRHY)

V medzinárodnej súťaži sa študenti zaoberali možnou podobou multifunkčného mestského bloku Kerling.

20. mar 2018 o 11:58 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Nájsť možnosti využitia multifunkčného mestského bloku Kerling v Banskej Štiavnici mali účastníci medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže Xella. Mesto pre vyhlasovateľa vytypovalo niekoľko lokalít s potenciálom rozvoja.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Stretnutie starého s novým

Finálne zadanie, ktoré hovorilo o mieste na bývanie, prácu, relax a spoznávanie Banskej Štiavnice, vytvorila Ľubica Selcová z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

„V zadaní zaznieva slovo Kerling, vrch v Štiavnických vrchoch, ale v rámci mesta aj križovatka, kde sa stretáva staré s novým, kde môžu bývať a existovať mladí ľudia so staršou generáciou, s turistami – tak, aby si tam každý našiel svoje pole pôsobnosti,“ povedala. Lokalitu, ktorej dnes medzi bývalými priemyselnými stavbami – takzvanou Schindlerkou a tiež niekdajšou tabakovou fabrikou dominuje Hotel Kerling, vidí ako vstupnú bránu do historického jadra mesta.

V návrhoch študentov architektúry podľa slov pedagogičky rezonovali témy ako komunitné bývanie pre mladých ľudí, ale aj funkcie pre vyžitie turistov. Hoci účasť bola medzinárodná, prvé tri ceny získali študenti STU v Bratislave Monika Lešková (1.), Adriana Kleinová (2.) a Martin Brigant (3.), všetci traja pod pedagogickým vedením Ľubomíra Závodného.

Funkcie aj pre návštevníkov

Odbornej porote zloženej zo známych architektov chýbala v tomto ročníku u študentov tvorivá invencia, ocenili však trend k profesionalizmu. „Vo víťazných návrhoch vidno súčasný architektonický trend v jednoduchosti a čistote, ale je v nich aj istá hravosť v urbanistickom riešení,“ zhodnotila dlhoročná pedagogička Ľubica Selcová.

Xella Slovensko súťaž vyhlasuje už 23 rokov. „Keďže sme firma, ktorá podniká v stavebnom biznise, je to pre nás možnosť ako vrátiť školám, čo sme od nich dostali aj my. A tiež je to možnosť, ako nadviazať vzťah so študentmi, ktorí budú neskôr pôsobiť ako architekti,“ povedal Peter Markovič zo spoločnosti Xella Slovensko. Ako doplnil, študentov nelimitujú tým, že musia použiť v návrhoch výrobky, s ktorými firma obchoduje.

Aleš Guldan, zástupca majiteľa pozemku, ktorý mal na starosti development lokality, pripomenul, že na prvom mieste bolo pre nich zachovanie funkcie Hotela Kerling. „Očakávali sme, že k tejto funkcii účastníci následne v návrhoch pripoja aj ďalšie, ktoré predlžujú banskoštiavnické staré mesto a spájajú sa s turizmom. Teda, že v lokalite nebude len ubytovanie, ale aj služby, ktoré by hosťom napĺňali pobyt v meste až po malé kaviarne, kvetinárstva a podobne,“ povedal. Či sa niektorý z návrhov alebo jeho časť stane realitou, projektový manažér povedať nevie.

„To je otázka matematiky a ekonomiky. Uvidíme, čo povedia akcionári. V závere je to vždy o financiách,“ dodal.

Víťazné návrhy môže prostredníctvom výstavy v priestoroch Rubigallovho domu v Banskej Štiavnici spoznať aj verejnosť do 31. marca.