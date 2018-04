Žiarčan Škriniar bodoval v ankete. Fanúšikom odkázal: Chcem vám robiť radosť

Milan Škriniar je podľa výsledkov ankety druhým najlepším slovenským futbalistom roku 2017. Získal aj Cenu fanúšikov.

20. mar 2018 o 12:58 sita, sme.sk

ŽIAR NAD HRONOM. Najlepším futbalistom Slovenskej republiky za rok 2017 sa stal síce obhajca tohto titulu Marek Hamšík, druhé miesto však obsadil Žiarčan Milan Škriniar, tretí je Stanislav Lobotka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 25. ročníka ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu sa uskutočnilo v pondelok v hoteli Senec v Senci.

Hamšík: Škrinka a Stanley sa na nás tlačia

Tridsaťročný stredopoliar talianskeho klubu SSC Neapol získal rekordné siedme prvenstvo, na ocenenie zareagoval.

"Ocenenie ma veľmi teší. Ďakujem najbližšej rodine, slovenskej reprezentácii i spoluhráčom z Neapola. Škrinka (Škriniar, pozn.) a Stanley (Lobotka) sa na nás tlačia, takže uvidíme, ako to dopadne o rok," uviedol Marek Hamšík.

Škriniar: Po sklamaniach prišli aj krajšie momenty

Cenu fanúšikov za rok 2017 dostal v internetovom hlasovaní Milan Škriniar, hráč Interu Miláno.

"Ďakujem všetkým fanúšikom, je to pre mňa veľká česť. Chcem robiť radosť priaznivcom aj naďalej. V Interi Miláno sa mi páči, som tam spokojný, možno sa mi podarí dosiahnuť tam kariéru ako Marek Hamšík v Neapole, to by bolo fajn," vyznal sa Škriniar.

"Do konca júna som bol hráčom Sampdorie, za ktorú som podával stabilné výkony. Potom prišlo sklamanie na EURO v Poľsku, mali sme na to, aby sme išli ďalej. Potom prišlo druhé sklamanie s reprezentačným áčkom, keď sme nepostúpili na MS. Bohužiaľ, ale tak to vo futbale chodí. Budem spomínať na krajšie momenty, ako prestup do Interu Miláno a tamojšie výkony," povedal.