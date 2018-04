Piatkový protest v Žiari nezrušili, ľudia opäť pôjdu do ulíc

Cítime potrebu ľuďom poďakovať, hovorí organizátorka.

22. mar 2018 o 16:12 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Protest s podtitulom Postavme sa za slušné Slovensko v Bratislave zrušili, v Žiari nad Hronom sa však v piatok (23.3.) na Námestí Matice slovenskej o 17. hodine predsa uskutoční. Informáciu nám potvrdila Michaela Čillíková, jedna z organizátorov. Hoci najskôr po správe z hlavného mesta zvažovali zrušenie zhromaždenia aj v Žiari, napokon sa rozhodli inak.

"Pochod bude, cítime potrebu ľuďom poďakovať, vysvetliť pár otázok, povzbudiť sa navzájom a najmä ukázať svojou účasťou, ze my ostávame a budeme sledovať dianie "tých tam hore". Keď to bude nutné, tak vyjdeme opäť na námestia," zdôvodnila pre MY Žiar Čillíková. Medzi rečníkmi tentoraz vystúpi aj bývalá slovenská verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová.

Predchádzajúcich dvoch stretnutí sa v Žiari zúčastnili stovky ľudí. Zhromaždenie avizujú na piatok bez zmeny aj v krajskej Banskej Bystrici.