Jana Dubovcová v Žiari o vládnych politikoch: Nepovedali nám ani prepáčte

Politický tlak na organizátorov v hlavnom meste je podľa usporiadateľky žiarskeho zhromaždenia oveľa väčší ako v regiónoch.

23. mar 2018 o 20:45 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Zhromaždenie za slušné Slovensko sa dnes uskutočnilo aj v Žiari nad Hronom. Organizátori ho nezrušili.

Argumentovali, že chcú ľuďom, ktorí na Námestie Matice slovenskej prišli v posledných týždňoch vyjadriť pokojne svoj názor, poďakovať. Usporiadateľka Michaela Čillíková na oznámenie o nekonaní sa bratislavského protestu reagovala, že ju síce zaskočilo, ale jeho dôvody chápe. Politický tlak na organizátorov v hlavnom meste je podľa nej oveľa väčší ako v regiónoch.

Tlak ulice chcú organizátori zmeniť na iné formy

Pellegriniho vládu nazvala Čillíková len kozmetickou úpravou tej Ficovej, nevidí v nej záruku dôkladného vyšetrenia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pripomenula však, že ľudia v uliciach dosiahli veľa, a to odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka aj premiéra Roberta Fica (obaja Smer-SD).

"Politici zo všetkých politických strán si dnes uvedomujú, že vo svojom konaní nie sú beztrestní a že aj počas volebného obdobia ich ľudia kontrolujú a vedia vytvoriť tlak na ich odstúpenie," povedala organizátorka žiarskych zhromaždení.

Občiansky hlas bude podľa nej zaznievať aj ďalej. "Nikam neodchádzame, neskončili sme, mení sa len druh občianskeho tlaku." Ako konkrétne, nepovedala, spôsob ďalšieho fungovania občianskej platformy Za slušné Slovensko majú určiť až porady organizátorov z celej krajiny. Dohodnúť sa plánujú aj na tom, ako docieliť odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara z jeho funkcie, a ako dosiahnuť vyšetrenie káuz, na ktorých pracoval Ján Kuciak.

"Či pôjdeme opäť do ulíc, ukáže až situácia. Či bude náš hlas vypočutý a nejako spracovaný," odkázala Čillíková.

Dubovcová: Najlepší minister alebo kríza? Čo teda?

Približne dvesto ľudí si pred takzvaným Bielym domom vypočulo aj prejav bývalej verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej. Tá vyzývala ľudí, aby sa nedali a vytrvali. "Buďme rozumní a aktívni. Nedajme sa oklamať a nebuďme sklamaní tým, že prebiehajú nejaké formálne úkony, lebo to nemá obsah," zareagovala na zmeny vo vláde.

Kritizovala aj postup pri výmene na čele ministerstva vnútra. "Môže to byť aj slušný človek, ktorý príde na ministerstvo vnútra, ale ak v pondelok povie, že to nemôže robiť, lebo to nevie, v utorok sa s ním niekto porozpráva a on uhne a z nejakých dôvodov to zoberie, podľa mňa nie je dostatočne silnou osobnosťou na to, aby dokázal zvládnuť takú ťažkú vec, ako naprávať ministerstvo vnútra a pomôcť polícii, aby mohla normálne fungovať," povedala na adresu Tomáša Druckera, ktorý vymenil ministerstvo zdravotníctva za rezort vnútra.

"Ešte pred tromi týždňami sme počúvali, aký je to najúžasnejší minister vnútra (Kaliňák - poz. red.), aký tu kedy bol, a teraz na jeho miesto ide krízový manažér? Keď to tak dobre fungovalo?" spýtala sa.

Aktuálna situácia je podľa Dubovcovej výsledkom vlády posledných desiatich rokov. "Slovensko je v situácii, keď neverí štátnym inštitúciám, neverí vláde, neverí nikomu z tých, ktorí nás reprezentujú, čo je ich výsledkom a oni nepovadali ani prepáčte," povedala.

Nepáči sa jej tiež kádrovanie opozície zo strany vládnych politikov, súťaž politických strán je podľa nej jedným zo znakov demokracie.

List sestričky: Zo sna nás prebrala až dvojnásobná vražda

Ďalšia z rečníčok Natália Novotná prečítala list zdravotnej sestry na dôchodku v minulosti pracujúcej v žiarskej pôrodnici.

"Náš hlas nebolo dosť počuť, keď prišla "bratská pomoc" z východu, ani, keď sme v mečiarizme boli uspávaní premiérovými rozprávkami, zatiaľ čo jeho kamoši veselo bačovali v BMG Invest a iných podobných organizáciách," odkázala zhromaždeniu.

Verejnosť sa podľa nej trochu prebrala pri kauzách Gorila a Bašternák. "Zo sna sme sa však prebrali, až keď dvom matkám zabili deti, lebo títo mladí ľudia nechceli mlčať. Veľmi sme si nevšímali, že medzitým pomreli aj iným matkám deti a dosiaľ sa nevyšetrilo, kto ich zabil a prečo. Nemusíme chodiť ďaleko, veď tu v Žiari vybuchlo auto s mladým človekom, právnikom a poslancom. A čo sa vyšetrilo? Nič," pripomenula úkladnú vraždu Mareka Rakovského.

Ľudia počas zhromaždenia väčšinou tlieskali, len sem-tam sa ozval výkrik žiadajúci predčasné voľby.

Organizátori tiež pred verejným stretnutím adresovali primátorovi Žiaru nad Hronom, ktorý je zároveň poslancom parlamentu za stranu Most - Híd, otázku, prečo podpísali dokument o prejave dôvery vláde, za ktorou stojí strana Smer-SD, v kontexte s informáciami, ktoré vyplavili na povrch v posledných týždňoch. Antal odpovedal písomným stanoviskom, organizátori ho dnes pre jeho rozsah na námestí neprečítali, plánujú ho však zverejniť na sociálnej sieti.