O zápase Pohronie - Inter rozhodli posledné sekundy

Keď sa už zdalo, že zápas skončí remízou, hostia si strelili vlastný gól.

23. mar 2018 o 21:13 Ján Ihracký

21. kolo

FK Pohronie – FK Inter Bratislava 1:0 (0:0)

GÓLY: 90 Šalata (vlastný)

ROZHODOVAL: Vlčej, 442 divákov, ŽK: 2 – 4

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák, Jacko, Pelegríni, Rejdovian (46. Frimmel), Kovařík (79. Paraj), Blahút, Bartoš, Kosorin (61. Pavúk), Pittner

INTER BA: Pastornický – Šalata, Tóth, Kochan, Shimon, Fedor (68. Labuda), Baldovský, Petráš, Issa, Bezák (84. Bezák), Klooster (61. Yem)

Už v prvej minúte po strane krásne prenikol Kosorin, nacentroval na hlavu osamoteného Rejdoviana, ten ale minul. Inter strelou z diaľky pohrozil na konci 15. minúty, smerovala však nad bránu. Obrovskú šancu mal v 24. minúte domáci Kovařík, ktorého vysunul Tesák a postupoval sám na brankára, Pastornický však loptu vyrazil na roh. Na konci prvého polčasu predviedli peknú kombinačnú akciu Interisti, Bezák postupoval z uhla sám na Jenča, aj domáci brankár ale podržal svoj tím. Do konca polčasu predviedli hostia ešte jednu strelu z väčšej vzdialenosti, ktorú Jenčo vyrazil, definitívnu bodku za prvou 45-minútovkou dala prudká strela Blahúta, ktorá išla tesne vedľa.

52. minúta priniesla spŕšku vzruchu, Klooster fauloval Bartoša, do Interistu sa následne pustil Tesák. Obom sa ušla žltá karta. Šancí na oboch stranách bolo v prvej polovici druhého polčasu ako šafranu, Pohronie hlavou pohrozilo po rohu v 63. minúte. V 69. minúte centroval pred bránu Pelegríni, do lopty sa hádzalo viacero hráčov, v bráne však neskončila. V 73. minúte sa pred brankárom hostí ocitol sám Blahút, Pastornický bol však blízko a nedal sa prestreliť. Obrovskú šancu si domáci vypracovali v 89. minúte po rohu, no lopta ani tentokrát neskončila v sieti. Keď už sa zdalo, že body sa budú deliť, domáci v poslednej minúte nadstaveného času prenikli do šestnástky a ich prihrávku si hostia zrazili do siete. Pohronie tak vrátilo hosťom prehru z jesene, keď sa Inter rovnako tešil v nadstavenom čase.

Okamih zápasu: Keď zápas rozhodne gól v poslednej minúte nadstaveného času, iný moment nemožno vybrať. Mnohí si spomenuli na eufóriu po góle Pelegríniho z prvého domáceho zápasu sezóny pri otváraní štadióna.

Postava zápasu: V zápase nik výrazne nevyčnieval. Vyzdvihnúť možno výkon hosťujúceho brankára Pastornického, ktorý svoj tím viackrát podržal. Smutným hrdinom je Interista Šalata.

Hlasy po zápase:

Unavený ale spokojný bol po zápase Lukáš Tesák: „Myslím, že v prvom polčase nám zväzovalo nohy to, že sme uhrali dobrý výsledok v Poprade a doma sme to potrebovali potvrdiť. Samozrejme, treba pochváliť aj Inter, má výborné mužstvo, tiež si to vedia dať, takže netreba zabúdať, že sme hrali proti dobrému súperovi. Trošku bol problém vo finálnej fáze, ale myslím, že v druhom polčase sme to tam tou snahou a vôľou dotlačili.“ Pohronie svojho súpera výrazne neprevyšovalo, predsa však bralo tri body. „Neviem či je toto víťazstvo zaslúžené, myslím, že Inter bol nepríjemný hlavne v prvom polčase, v tom druhom už toho veľa nepredviedli. Neviem či je zaslúžené, ale máme tri body, na viac sa história pýtať nebude.“ povedal Tesák. Ten odohral svoj prvý súťažný zápas na domácom ihrisku, ako ho vnímal? „Bolo to výborné, mohlo prísť aj viac ľudí, ale treba povedať, že je ešte zima, pridal sa k tomu aj vietor. Ihrisko vyzerá na prvý pohľad dobre, ale lopta na ňom ešte stále veľmi skáče. Na to aký je čas, si však myslím, že je vo výbornom stave a môžu nám ho závidieť aj v lige. Za to treba pochváliť aj Maroša (Pažouta pozn. redakcie), že ho takto pripravil a dúfame, že v ďalšom zápase príde ešte viac ľudí.“ zakončil Tesák.

Jozef Brezovský (tréner Inter Bratislava): Gratulujem domácim k víťazstvu. Vedeli sme čo nás čaká, Pohronie je kvalitný súper. Mali sme pre zápasom rovnaký počet bodov, chalani boli pripravení. Videli ste aký je šport, v závere sa smola priklonila na našu stranu, bohužiaľ, body ostávajú doma a my sa musíme rýchlo vzchopiť, v utorok pokračujeme ďalej.

Milan Nemec (tréner FK Pohronie): Ja som nesmierne rád, že sme získali tri body. V nadstavenom čase sme vrátili Interu to čo sa nám stalo na jesene. Treba ale povedať, že sme narazili na konsolidované mužstvo, s filozofiou, ktorá je približne rovnaká ako tá naša, takže ten súboj bol neľútostný. V druhom polčase sme išli za gólom, chceli sme ho dať a aj sa nám pošťastilo. Je to smutné pre mužstvo, ktoré ten gól dostane. My sa však tešíme a aj pre sebavedomie hráčov je to dobrá vec. Ďakujem súperovi za solídnu hru a verím, že pôjdeme ďalej.