Tvorca najväčšieho betlehemu vyrába zmenšeninu Banskej Štiavnice

Jedinečné dielo štiavnického architekta by malo byť hotové do konca roka. Peter Chovan pripravuje maketu Banskej Štiavnice s historickými budovami.

25. mar 2018 o 8:40 Adriana Antolová

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Peter Chovan, rodák z malej dedinky Dekýš ležiacej neďaleko Štiavnice, sa už nielen na Slovensku preslávil svojím obrovským pohyblivým betlehemom. Teraz však zameral svoju pozornosť na niečo iné. Vyrábať už nebude z dreva, ale z lepenky.

Do konca roka má v úmysle vlastnoručne dokončiť maketu historickej Banskej Štiavnice s detailnými miniatúrami dominánt mesta, s budovami či uličkami, pričom niektoré z nich sú dnes už len minulosťou. Na betleheme pracovať neprestal, momentálne mu však naň zostáva málo času. Plánuje ho doplniť o známe tajchy a zakomponovať do nich aj prvky pripomínajúce pohyb vody.

Teraz sa však viac koncentruje na výrobu zmenšeného modelu mesta. „Ide o úplne nové dielo, pričom si myslím, že prekoná aj betlehem,“ hovorí Peter Chovan s tým, že maketa bude umiestnená aj v celkom iných priestoroch.

Krásy mesta z 19. storočia

Prostredníctvom makety sa autor snaží zachytiť krásy banského mesta z konca 19. storočia, keď bola Banská Štiavnica považovaná za historicky najkrajšie vybudovanú. „Presný termín dokončenia si nedávam. Je tiež pravdou, že v lete sa mi robí horšie v takom teple, ale pravdepodobne by som to mohol zvládnuť do konca roka,“ upresňuje termín, keď by jeho dielo chcel dokončiť. Maketu plánuje aj kolorovať a patinovať, takým spôsobom, aby to nepôsobilo gýčovo.

Na betleheme pracoval sedem rokov, makete sa venuje už viac ako rok. Pri betleheme mal aj pomocníkov, synovca, ktorý sa venoval najmä vyrezávaniu postavičiek, či ďalších dvoch rezbárov na výrobu budov a stromov. Pri makete je to inak. Zhotovuje ju celkom sám.

Nové dielo tvorí z lepenky a lepidla. Historické informácie čerpá z kníh a následne ich pretavuje do diela. Či už pracuje s lepenkou alebo s drevom, každý jeden príbeh či budovy zobrazené v oboch dielach sú autentické. „Kníh o Banskej Štiavnici bolo napísaných veľa. Čerpám z historických prameňov a konkrétne budovy či postavičky zakomponujem do diela,“ hovorí umelec.

Už prekonáva len sám seba

Banskoštiavnicky betlehem je považovaný za najväčšie dielo svojho druhu na svete. Prišli si ho obzrieť ľudia z rôznych kútov sveta. „Keďže tento betlehem je najväčší na svete, už nemôžeme prekonávať nikoho iného, len samých seba,“ hovorí s úsmevom a dodáva, že vyrobiť najväčší betlehem nebolo jeho prvotným cieľom, no podarilo sa.

Drevo nie je materiál, ku ktorému má vzťah každý. Niektorí ľudia podľa autora prejavujú väčší záujem práve o modely. Či už ide o deti alebo staršie ročníky, priťahuje ich aj pohľad na mesto z vtáčej perspektívy. Celý model by mal mať približne šesť krát 4,5 metra.

„Chcem zvlášť nasvietiť školy, múzeá či kostoly,“ hovorí s tým, že len objekt strednej chemickej školy poskladal približne z 5-tisíc kusov a trvalo mu to asi dva týždne. Denne zničí aj celý nôž v orezávadle, minie veľa lepenky a lepidla. Na výrobu betlehema či makety mesta si autor čas vždy nájde, aj keď je to len jeho záľubou. „Ľudia okolo mňa majú hodiny a ja mám čas,“ hovorí s úsmevom.