Tesco potvrdilo, že má záujem o Kremnicu ako o perspektívnu lokalitu

Firma má záujem o lokalitu ľahkoatletického ihriska. Poslanci sa chcú so zástupcami spoločnosti stretnúť.

26. mar 2018 o 16:35 Ivana Zigová

KREMNICA. V Kremnici by po rokoch požiadaviek zo strany obyvateľov mohlo vzniknúť nákupné centrum. Zámer spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., Bratislava oznámil poslancom primátor Alexander Ferenčík (nezávislý).

„V tomto roku je opäť správna situácia, keď sú predajcovia schopní a ochotní investovať. Kremnica s počtom obyvateľov približne 5-tisíc a malou ponukou stavebných pozemkov doteraz nebola v centre ich záujmu,“ vysvetľuje si Ferenčík skutočnosť, prečo podobný supermarket v meste zatiaľ nestojí.

Petícia spred rokov

Supermarket by chcel záujemca vybudovať v lokalite mestského ľahkoatletického ihriska. Podľa zámeru počíta s vybudovaním a zachovaním rozsahu a funkcie športovísk a účelových stavieb v lokalite.

"Športoviská, ktoré tam máme, nezostanú presne tie, ktoré sú tam, ale bude zachovaný ich rozsah,“ povedal Ferenčík počas marcového mestského zastupiteľstva.

Poslankyňa Klára Popová (Smer-SD, SNS) upozornila na možnú potrebu meniť územný plán. Viera Vaská (Sieť) zase pripomenula odpor obyvateľov, ktorí pred rokmi podobnú prevádzku na súčasnom ihrisku odmietli v petícii a žiadali zachovanie športoviska. Pred pár rokmi to podľa jej slov bola horúca téma, časť obyvateľov bola za a časť proti.

Chcú sa stretnúť

Poslanci vzali zámer na vedomie a prijali uznesenie, ktorým odporučili primátorovi mesta zorganizovať pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Tesco Stores, a.s., za účasti členov mestského zastupiteľstva do 9. apríla.

Oslovili sme aj samotnú firmu. "Pre naše podnikanie zvažujeme rôzne možnosti v nadväznosti na rozvíjanie obchodných aktivít v perspektívnych lokalitách na Slovensku a jednou z nich je aj Kremnica so štandardným formátom supermarketu," potvrdila Lucia Poláčeková, pr manažérka Tesco Stores SR. " V prípade realizácie konkrétneho plánu sú otvorené aj ďalšie možnosti spolupráce v danej lokalite," dodala.