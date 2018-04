Repište s Hornou Vsou zabrali naplno

Banská Štiavnica začala jar výhrou nad Hornými Hámrami.

27. mar 2018 o 17:03 Ján Ihracký

14. kolo

Banská Štiavnica – Horné Hámre 4:1 (2:1)

GÓLY: 12. Pachinger, 36., 49. Kminiak (druhý z pok. kopu), 67. Šima – 8. Ježko (pok. kop)

ROZHODOVAL: Slovák, 40 divákov, ŽK: 2 – 4

B. ŠTIAVNICA: Kraják – Číž (16. Macko), Kuma (84. Nedorosčík), Kušion, Šima (84. Hrabko), Beňadik, Barák, Pachinger, Chmelina, Kminiak, Čiliak (75. Javorský)

HOR. HÁMRE: Meliš – Zelovič, Štefanča, T. Lipjanský, M. Lipjanský, Štefanka, Majsniar (46. Pečarka ten str. v 56. Gašparom), Ježko, Fusatý, Mokrý, Stribula

Prvé jarné kolo domáci s presvedčením v boji o záchranu nezačali dobre a po chybe domácej obrany a následnom pokutovom kope sa hostia ujali vedenia. Domáci mali potom celý polčas prevahu, ktorú po pekných akciách zužitkovali Kminiak a Pachnger. Hostia hrozili zo sporadických útokov a zo štandardnej situácie nastrelili brvno. V druhom polčase domáci pridali na tempe a prišli aj góly, keď sa presadil z pokutového kopu Kminiak a po peknom rohu Kušiona dal gól Šima. Do konca zápasu ďalšie šance domáci nevyužili, ale napriek tomu zaslúžene zvíťazili.

ĽUBOMÍR BARÁK

Dolná Trnávka – Tekovská Breznica 0:2 (0:0)

GÓLY: 75. Daniš, 90. J. Homola

ROZHODOVAL: Barboriak, 27 divákov, ŽK: 3 – 1

D. TRNÁVKA: Karásek – Rozenberg, Nosáľ (79. Boška), A. Struhár, M. Struhár, Turský, Dodok, Imrich, Baran, Záhorec (90. Fedor), Kopčan

T. BREZNICA: M. Homola – Drgoňa, Forgáč, Bielik, Žembery (80. Pastier), Jackuliak, Tužinský, Lauko, Mikuška, Daniš, J. Homola

Od začiatku sa hral vyrovnaný zápas s menšou prevahou hostí, dobré šance Breznice však vychytal dobre chytajúci Karásek. V druhom polčase šiel domáci Kopčan sám na bránku, šancu premenil, rozhodca však z nepochopiteľných príčin gól neuznal. O niekoľko minút neskôr sa udiala rovnaká situácia na druhej strane, no tentokrát už rozhodca gól uznal. Presadil sa Daniš, ktorý otvoril skóre lobom. Domáci začali hrať vabank a hostia po rohu uzavreli na konečných 0:2 Jakubom Homolom.

ADAM STRUHÁR

Voznica – Repište 1:2 (0:1)

GÓLY: 81. Mikuška (pok. kop) – 13. Ceplák, 62. P. Ulbrík

ROZHODOVAL: Barboriak, 65 divákov, ŽK: 0 – 0

VOZNICA: Brestovský – M. Blaho, K. Blaho, Kaška, Mikuška, Beňovský, Maslen, Hock, Kliman, Brodzinsky (66. Mocpajchel), Novický

REPIŠTE: Gašpir – Hurta, Kordík, Ľ. Ulbrík, P. Ulbrík, E. Kmeť, L. Kmeť (16. M. Vincúr), Karvaš (90. T. Vincúr), Ceplák, Krátky (76. Krahulec), Slaný

V prvom jarnom kole na ťažkom teréne sa hostia ujali vedenia v úvode zápasu, keď po rohu zo skrumáže zblízka otvoril skóre Ceplák. Domáci sa potom bojovnou hrou snažili o vyrovnanie, ale do polčasu sa im to nepodarilo. V druhom zvýšil po individuálnej akcii krížnou strelou upravil na 0:2 Ulbrík a hostia následne zahodili ešte niekoľko sľubných šancí. Domáci 10 minút pred koncom znížili z penalty a mohli dokonca ešte aj vyrovnať keď v nadstavenom čase zblízka netrafil Kaška.

JÁN ANTOŠÍK

Hodruša - Hámre – Prenčov 2:0 (1:0)

GÓLY: 14. Kocian, 61. Kapusta

ROZHODOVAL: Barboriak, 50 divákov, ŽK: 3 – 1

HOD. – HÁMRE: P. Danko – Pleško, Kocian, Laurov, Stančík, Považan (81. Ološtiak), Karakačanov, Gulaša, Sartoris (59. Šopa), Kašiar (85. M. Danko), Baláž (46. Kapusta)

PRENČOV: M. Blahút – F. Blahút, R. Blahút, P. Blahút, Weber, Židík, Vician, Beňovic (67. Báťo), Ondrík (74. Brnák), A. Chovan, M. Chovan

V Hodruši sa hralo za chladného počasia. Bol to slušný zápas, bez tvrdých zákrokov. Domáci sa ujali vedenia po strele Kociana spoza šestnástky. Následne hostia prevzali iniciatívu. Výsledok sa snažili zvrátiť aj v druhom polčase, no to sa im nepodarilo. Domáci poistili výsledok Kapustom a stav 2:0 vydržal do konca. K dobrému zápasu prispela aj rozhodcovská trojica.

JÁN GALETA

Horná Ves – Slaská 5:1 (3:0)

GÓLY: 1. Pobežka, 18., 50. Hric (oba z pok. kopu), 37. Ziman, 82. Širáň – 57. Masarovič

ROZHODOVAL: Katina, 80 divákov, ŽK: 0 – 1

HORNÁ VES: Mikula- Ergela, Hric, T. Neuschl, B. Neuschl, Kollár, Ziman, Širáň (83. Mecele), Haluška (79. Moravčík), Lupták, Pobežka

SLASKÁ: Ertl – Hric, Šovčík, Husár, Ferko, Masarovič, Minyu, Goth, Silný, Mistrík, Gordulič

Domáci sa ujali vedenia už v prvej minúte, keď po štandardnej situácii tečoval loptu pred brankárom hostí hlavou Pobežka. V 18. minúte po faule v pokutovom území a z následného pokutového kopu zvýšil na 2:0 Hric. Skóre prvého polčasu uzavrel v 37. minúte Ziman, keď na hranici šestnástky bravúrne spracoval pas a loptu presne umiestnil k žrdi. V úvode druhého polčasu zvýšil na 4:0 opäť z pokutového kopu Hric. Vzápätí dali o sebe vedieť aj hostia a z ojedinelého útoku znížili na 4:1, keď sa pred bránou najrýchlejšie zorientoval Masarovič. Po hodine hry sa tempo zápasu trochu zvoľnilo. V 82. minúte domáci Širáň strelou k žrdi uzavrel skóre zápasu na 5:1. Domáci si tak po zaslúženom víťazstve pripísali prvé jarné body.

PETER ŠIRÁŇ

Brehy – Lutila 2:0 (1:0)

GÓLY: 40. Barniak, 87. M. Šalka

ROZHODOVAL: Osvald, 48 divákov, ŽK: 2 – 1

BREHY: Tužinský – Polc, Predajniansky (88. Uškrt), Holý, M. Šlavka, Kicko, Vozár, Kováčik (84. M. Šalka), F. Šálka, Barniak, Holzer (86. Randis)

LUTILA: Vittek – Karásek, R. Kanina, P. Kanina, Majer, T. Krnčok, M. Krnčok, Hric, Hríň, Mokroš, Bartolen

Na začiatku jarnej časti podali domáci zodpovedný a bojovný výkon. Hrali presný kombinačný futbal. Vytvorili si niekoľko šanci, ktoré nepremenili, či už to bol Vozár, alebo Šálka. V 40 minúte sa dočkali gólu, keď Barniak po prihrávke Michala Šlavku dával na 1:0. V druhom dejstve domáci pokračovali v aktivite ale slabo, alebo nepresne strieľali. Hostia sa snažili o vyrovnanie, krížnou strelou trafili do brvna, ale inak si vážnejšie šance nevypracovali. V závere kopali nepriamy kop keď malú domov brankár chytil rukami, ale ani túto možnosť nevyužili. Následne unikajúceho Holzera v 84. minúte fauloval obranca hostí a nasledovala penalta, Vozár ju ale nepremenil. O 3 minúty neskôr striedajúci domáci hráč Martin Šalka zvýšil na 2:0, a tak bolo o zaslúženom víťazstve domácich rozhodnuté.

JOZEF BAKOŠ

Hliník nad Hronom – Kremnica 6:1 (3:1)

GÓLY: 3., 45. Ziman, 30. P. Mališ, 53. Fehérpataky, 85. Dekiš, 89. Krčmárik – 14. Hrmo

ROZHODOVAL: Dvorský, 42 divákov, ŽK: 2 – 3

HLINÍK: Pažout – Polc, Dekiš, Fehérpataky, Brašeň, P. Mališ, V. Tokoly, J. Tokoly (72. J. Mališ), Ziman, Krčmárik, Ihradský (36. Deneš)

KREMNICA: Lachký – Antal, Ondrejka, Hrmo, Chrien (54. Hovorič), P. Urgela, M. Urgela, Kapšo, Kuzma (72. Kvoriak), Chladný, Wollner

Domáci začali prvý jarný zápas dobre a v 3. minúte po akcii Krčmárik – Ziman šli do vedenia. Z ojedinelého útoku hostia vyrovnali na 1:1 Hrmom. Druhý gól pridal z priameho kopu Mališ. Pred koncom prvého polčasu po peknej akcii Ziman zvýšil na 3:1. V druhom polčase Fehérpataky strelou zo šestnástky zvýšil na 4:1 a o zápase bolo rozhodnuté. Zápas sa už len dohrával, domáci pridali ešte 2 góly, ktoré strelili Dekiš a Krčmárik.

JAROSLAV KRŠIAK

Jedenástka kola: P. Danko (Hod.-Hámre) – Polc (Brehy), Kminiak (B. Štiavnica), Kopčan (D. Trnávka), J. Homola (T. Breznica), Židík (Prenčov), Ziman (Horná Ves) Dekiš, Polc (obaja Hliník), Kaška (Voznica), Ceplák (Repište)

Tabuľka po 14. kole

1.Repište 12 11 1 0 44:11 34

2.Horná Ves 13 10 2 1 46:10 32

3.Lutila 13 9 1 3 25:22 28

4.Hliník 13 8 0 5 42:19 24

5.Brehy 14 7 3 4 31:25 24

6.T. Breznica 13 7 2 4 22:18 23

7.Hod.-Hámre 13 6 2 5 26:26 20

8.Voznica 14 6 1 7 28:25 19

9.Prenčov 13 6 0 7 23:18 18

10.Kremnica 14 4 2 8 20:30 14

11.Hor. Hámre 14 4 1 9 22:39 13

12.Slaská 14 3 1 10 14:31 10

13.D. Trnávka 14 2 1 11 14:42 7

14.B. Štiavnica 14 2 1 11 13:54 7