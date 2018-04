Novobanský spevácky zbor smeruje do Budapešti

Zbor tvoria desiatky amatérov, ktorí majú vzťah k spevu a k tradíciám. V repertoári majú sakrálne aj obľúbené banícke piesne.

2. apr 2018 o 9:38 Adriana Antolová

NOVÁ BAŇA. Spevácky zbor Cantus Monte Regis z Novej Bane sa pripravuje na štvordňový Medzinárodný festival orchestrov a zborov v Budapešti (od 28. júna do 1. júla). Bude to ich prvá zahraničná skúsenosť, na ktorú si chystajú aj špeciálny program. V rámci festivalu, ktorý je naplánovaný na koniec júna, vystúpia na rôznych miestach v hlavnom meste Maďarska so zmesou sakrálnych a svetských skladieb.

„Momentálne je táto účasť naším najväčším cieľom. Zúčastniť sa ho môžeme vďaka finančnej dotácii a podpore mesta Nová Baňa,“ hovorí Miriam Éderová, manažérka občianskeho združenia Cantus Monte Regis.

Budapešť hlavne kvôli dostupnosti

Festival organizuje Nemecká hudobná agentúra sídliaca v Baden-Badene. Takéto festivaly sa konávajú po celej Európe, novobanský zbor si vybral Budapešť kvôli najlepšej dostupnosti. Podľa manažérky zboru majú tieto podujatia veľmi vysokú úroveň, preto sa členovia zoskupenia na udalosť zodpovedne pripravujú, aby čo najlepšie reprezentovali Novú Baňu aj Slovensko.

„V Bazilike svätého Štefana budú spievať spolu všetky spevácke zbory, ale vystúpime aj v koncertných sálach, kde treba zostaviť program z iných skladieb. Na každé podujatie je dramaturgia iná. Máme nacvičených veľa skladieb a na každú akciu sa snažíme prísť s niečím iným,“ hovorí manažérka. Rozdiel je podľa Éderovej hlavne v akustike. Spev inak vyznie v koncertnej hale, inak v kostole. Program sa líši aj od príležitosti a miesta koncertu. Treba brať ohľad aj na divákov, prípadne porotu, ak ide o spevácku súťaž.

Zbor je zložený z talentovaných amatérov

Zmiešaný spevácky zbor Cantus Monte Regis vznikol v apríli 2010 pod záštitou Mestského úradu v Novej Bani na podnet dirigentky Margaréty Žňavovej. Bohatý repertoár viac ako 40-členného speváckeho zoskupenia zahŕňa klasické, sakrálne a chrámové skladby, hymnické a národné piesne, ale aj úpravy baníckych a ľudových piesní. Zbor tvoria amatéri, dobrovoľníci, ktorí spievajú len vo voľnom čase. Každý z nich si však musel prejsť aj vstupnou skúškou.

Pravidelne koncertujú na oslavách a spoločenských akciách v novobanskom regióne.

„Každoročne vystupujeme na jarmoku v Novej Bani, na vianočných trhoch či na podobných spoločenských akciách v regióne. Podporujeme aj zachovávanie a rozvoj banských tradícii v meste a okolí. Náš zbor sa venuje aj charitatívnym vystúpeniam v domovoch dôchodcov alebo na benefičných koncertoch,“ dodáva Miriam Éderová s tým, že na tento rok majú naplánované vystúpiť aj v Leviciach, v Ladomerskej Vieske či na medzinárodnom festivale Cantilena v Senici.