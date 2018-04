Vandalizmus na Havranke: Ktosi poničil tabule na turistickom chodníku

Sklo na tabuli našli rozbité. Opravia ho v čo najkratšom čase.

29. mar 2018 o 10:39 Adriana Antolová

NOVÁ BAŇA. Na Havranej skale, ktorá je súčasťou náučného chodníka Zvonička v Novej Bani, vyčíňali vandali. Tentokrát si to odniesli informačná tabuľa a sklenená výplň prekrývajúca panoramatickú fotografiu.

"Oznámil nám to miestny obyvateľ. Mesto chce v čo najkratšom čase dať celú škodu do poriadku, aby to tam bolo také ako predtým," povedal novobanský primátor Ján Havran.

Škoda nie je veľká, oprava bude stáť asi 100 eur. Podľa primátora sa vandalizmus na náučnom chodníku nevyskytuje často, len sporadicky. "Povedal by som, že z dlhej chvíle na tabuľu niekto hodil kameň," zareagoval s tým, že sa spolieha na slušné a zodpovedné správanie väčšiny návštevníkov.

Aj tento rok organizuje spoločnosť Mestské lesy v spolupráci s mestom čistenie náučného chodníka Zvonička. Vďaka rozhľadni Háj, ktorú sprístupnili vlani na jeseň, je na tejto trase nielen viac turistov, ale aj odpadkov. V sobotu 14. apríla doobeda sa môžete do zberu smetí na obľúbenej trase zapojiť aj vy.