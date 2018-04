Pohronie s bodom za remízu (+ Hlas po zápase)

Najbližšie čaká Pohronie nedeľný zápas v Trebišove.

29. mar 2018 o 16:34 Ján Ihracký

FK NOVES Spišská Nová Ves - FK Pohronie 2:2 (0:1)

GÓLY: 49. Zekucia (11m), 66. Vilkovský - 44. Pelegríni, 79. Tesák

ROZHODOVAL: Ďurčo, 480 divákov, ŽK: 3 – 1

FK NOVES: Huszárik - Baranyi, Lazarus, Sedláček (C), Zekucia, Majko, Sirko (46. Martinko), Otruba, Ferenc, Mazur (57. Pavlovský), Vilkovský (85. Kavulič).

FK Pohronie: Jenčo - Nosko, Pittner, Tesák, Pelegríni (C), Kosorin, Rejdovian (65. Kovařík), Pavúk, Sojka (71. Paraj), Blahút (57. Frimmel), Bartoš.

Domáci prvýkrát ohrozili Jenčovu bránu v piatej minúte, ich pokus sa však neujal. Spišiaci sa nevedeli dostať do pohody a väčšina ich kombinácií končila buď mimo ihriska, alebo na kopačkách Pohronia. Stretnutie tak zo začiatku pripomínalo šachovú partiu, viac z hry mali hostia. Na konci polčasu zakombinoval Tesák s Rejdovianom, ten posunul loptu Pelegrínimu, ktorý otvoril skóre. Do kabín tak šli s vedením hostia.

Hráči ešte ani poriadne nevyšli zo šatne a už sa domácim naskytla možnosť vyrovnať, keď hlavný rozhodca Ďurčo nariadil pokutový kop. Ten premenil Zekucia. Zápas nabral na obrátkach. Tímy prestriedali, Pohronie už neútočilo tak dobre ako v prvom polčase, Spišiaci sa však museli mať na pozore. A boli to práve oni, ktorí strhli vedie na svoju stranu, keď sa v 66. minúte presadil Vilkovský. V 77. minúte sa penalty dočkali aj Pohronské osy. Loptu si umiestnil na biely bod Lukáš Tesák, Huszárik jeho strelu vystihol, ale na dorážku už bol krátky. V 90. minúte ešte pohrozili domáci, ale všetko zachránil Jenčo reflexívnym zákrokom. Pohronie tak odchádzalo domov s jedným bodom vo vrecku.

Hlas po zápase:

Lukáš Pelegríni: Prvých dvadsať minút z našej strany nebolo dobrých. Bolo tam veľa nepresností a veľa nervozity, ale potom sme začali dominovať a kombinovať na ťažkom teréne. Viackrát sme súpera zavreli na jeho polovici, oni hrali jednoducho a len nakopávali lopty. Môj gól padol po kombinácií Tesáka s Rejdovjanom a po spätnej prihrávke druhého menovaného som vystrelil popri brankárovi. Druhý polčas sme chceli dominovať, chceli sme byť silní na lopte. Asi sme si mysleli, že súper si ľahne na ihrisko a my im dáme góly do prázdnej brány. Inkasovali sme gól po penalte ,druhý z nájazdu a potom sme vyrovnali Tesákom z penalty. Do konca zápasu sme mali ešte tri, či štyri dobré pozície, ale svojou nervozitou a ťažkým terénom sa nám skórovať už nepodarilo, preto sa body delili. Beriem to tak, že sme stratili dva body, lebo sme jednoznačne pri normálnom prístupe k zápasu mali zvíťaziť.