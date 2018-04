Novobančan Marek Karvaš a jeho sen živiť sa futbalom profesionálne

S futbalom v Novej Bani to momentálne nevyzerá ružovo.

30. mar 2018 o 19:34 Ján Ihracký

NOVÁ BAŇA. Pôsobil v Senici, pričom som taktiež súčasťou mládežníckych výberov reprezentácie Slovenska. V súčasností hráva v Novej Bani, kde je na hosťovaní z FK Pohronie. Marek Karvaš (21) sa po mnohých zraneniach chce dostať do profesionálneho futbalu.

Viete sa čitateľom predstaviť ako futbalista? Na akom poste hrávate, v akých atribútoch vynikáte?

– Za ten čas, čo hrávam futbal som vystriedal viacero postov, momentálne hrám na pravej strane obrany. Myslím si, že mojou prednosťou je hlavne rýchlosť.

V akých kluboch ste doteraz pôsobili?

– Ako žiak som začínal v Kremnici. Potom moje kroky smerovali do Žiaru nad Hronom. V mojich štrnástich rokoch som odišiel do Senice do žiackej kategórie U15, kde som pôsobil do dorasteneckého veku U19. Najväčším mojím úspechom bola nominácia do reprezentácie Slovenska U16. Po nešťastnom zranení som sa vrátil späť do Pohronia a momentálne som na hosťovaní v Novej Bani.

Čo máte na futbale najradšej, čo naopak neznášate?

– Najradšej mám na futbale to, že zabudnem na všetky negatívne veci okolo mňa a sústredím sa len na hru. Na druhej strane najviac neznášam, keď sa niektorí hráči neriadia heslom „fair-play“.

Marek Karvaš (vpravo) ešte v drese Senice. Vľavo Denis Ceplák, momentálne hráč Repišťa. (zdroj: ARCHÍV MAREK KARVAŠ)

Aký máte vzťah k zimnej príprave?

– Osobne ju beriem za dôležitú, keďže cez vianočné sviatky nie je ľahké odolať všetkým tým „dobrotám“, ktoré sa potom na váhe sa odzrkadľujú (smiech).

Keď sme už pri príprave, aká bola tá v Novej Bani?

– Príprava v Novej Bani neprebiehala podľa našich predstáv, hlavne kvôli nedostatku hráčov.

Mužstvo zaznamenalo dosť odchodov, je to cítiť?

– Samozrejme, je to cítiť. Odzrkadlilo sa nám to aj pri niektorých prípravných zápasoch. Snažíme sa nahradiť chýbajúce články, nie je to však jednoduché.

Na istej sociálnej sieti sa objavila informácia, že v A mužstve nastala druhá zmena na poste trénera. Znamená to, že trénera Targoša nahradil niekto iný?

– Áno, je to pravda. Momentálne na poste trénera pôsobí jeden z mojich spoluhráčov.

Aké máte futbalové ciele do budúcnosti?

– V minulosti som mal viacero zranení čo ma dosť obmedzilo a nebolo ľahké začínať zakaždým odznova. V súčasnosti sa chcem v prvom rade vyvarovať akémukoľvek zraneniu profesionálnejším a zodpovednejším prístupom, bez ktorého sa to nezaobíde ak chcem hrať futbal na profesionálnej úrovni, čím som prezradil aj môj futbalový cieľ.

Ste poverčivý? Máte nejaké rituály pred zápasom?

– Poverčivý nie som, ale vždy si vychutnám dobrú hudbu pred zápasom, ktorá ma nabije energiou.

Ronaldo či Messi?

– Ronaldo.

Aký máte názor na futbalistov, ktorí si niekedy až príliš potrpia na svoju vizáž?

– Pokiaľ ich na ihrisku nezaujíma viac vzhľad ako lopta tak sa tým nezaoberám.