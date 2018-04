Tím ostal pokope, pribudli dvaja skúsení hráči

V Lovči by sa prípadnému postupu do štvrtej ligy nebránili.

31. mar 2018 o 11:18 Ján Ihracký

LOVČA. Prípravu Lovčanov sprevádzali i odvážne stávky. Jednu z nich nám prezradil tréner a hráč tímu František Páleník (34).

Ako vyzerala zimná príprava v Lovči?

– Zimnú prípravu sme odštartovali 19. januára. Kombinovali sme telocvičňu s vonkajším prostredím. Všetky prípravné zápasy sme odohrali v Žiari nad Hronom na umelej tráve, okrem jedného zápasu, ktorý sme odohrali zo Žarnovicou na prírodnej ploche.

S kým ste sa stretli v prípravných zápasoch? Boli výsledky uspokojivé?

– Prípravné zápasy sme hrali z TJ Partizán Osrblie, Pliešovcami, Novou Baňou, Veľkým Lapášom, ŠKF Kremnicou, MFK Handlovou, MFK Žarnovicou, a Medzibrodom. V niektorých zápasoch s klubmi z vyšších líg sme hrali vyrovnanú partiu, ktorú ocenil aj súper. S odohranými zápasmi v prípravnej časti sme boli spokojní, rovnako tak s hernou činnosťou.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pred sezónou ste zrejme neočakávali, že budete v tabuľke tak vysoko. Vstúpite do jari s tým cieľom, že idete zabojovať o postup?

– V úvode sezóny sa nám podarilo vyhrať prvých sedem zápasov, tým sa zodvihlo sebavedomie celého týmu, s ním sme pokračovali až do konca jesennej časti a vybojovali si pekné druhé miesto v tabuľke 5. ligy skupiny C. O postupe je nám ťažko hovoriť, ale ak by sme odohrali v jarnej časti dobré zápasy a siahali by sme na postup, tak by sme radi postúpili do 4. ligy.

Aké odchody z mužstva ste zaznamenali?

– Odchody z mužstva neboli žiadne za čo sme veľmi radi, pretože kolektív ostal pokope čo je veľký základ vo futbale.

Naopak, kto do tímu pribudol?

– Do mužstva pribudli dvaja hráči. Prvým je Roman Krivjančin z MFK Žarnovica a kvôli tomu, že sa nám zranil cez zimu brankár Boris Bavlšík, museli sme riešiť otázku brankárskej jednotky. Do týmu tak pribudol skúsený brankár Martin Kučera z OFK Slovenská Ľupča.

Sú v klube aj nejaké iné novinky, ale všetko po starom?

– Vedenie zostalo to isté a aj hráči, čo si myslím, že môže byť rozhodujúce v jarnej časti.

Bola nejaká herná činnosť mužstva, ktorej ste sa v príprave venovali špeciálne?

– Venovali sme sa kompletne všetkým činnostiam, ktoré sú potrebné v zimnom období od defenzívy, až po ofenzívu a samozrejme, že aj vytrvalostnému behu, ktorý je v zimnej príprave dosť dôležitý .

Najväčším rivalom sa javí byť Kováčová. Čo možno urobiť pre to, aby ste ju v tabuľke predbehli?

– Hlavné bude podávať stabilné výkony ako mužstvo a rozhodujúci bude určite zápas v Kováčovej, na ktorý sa musíme zodpovedne pripraviť a vrátiť im prehru z domáceho prostredia. Samozrejme, že budú dôležité aj derby zápasy s tímami z nášho regiónu, na ktoré sa tešíme.

Počas jesene Lovča párkrát zaváhala s mužstvami, s ktorými by sa jej to nemalo stávať. Čo bude potrebné spraviť pre to, aby sa podobné zaváhania neopakovali?

– Bude potrebné mať stabilnú obranu, v ktorej by nám mal napomôcť skúsený hráč Roman Krivjančin a v ofenzíve viacero skúsených hráčov z vyšších líg. A určite by sme mali potvrdiť svoju kvalitu proti slabším súperom a nestrácať zbytočne body.

V rámci prípravy sa istotne vyskytla aj nejaká tá zábavná príhoda, viete sa s nami aspoň o jednu podeliť?

– Tak určite, aj u nás bolo viacero zábavných vecí, ale čo by som asi pripomenul tak bola stávka dvoch hráčov v kabíne, že ktorý schudne v zimnej príprave desať kíl. Ani jednému sa to nepodarilo, napriek ich veľkej snahe, čo sa mi veľmi páčilo. Teraz za to musia niečo priniesť do kabíny.

Čo prajete svojim hráčom do jarnej časti?

– Chcel by som popriať našim hráčom aby ich obchádzali všetky zranenia, čo je dosť dôležité vo futbale a robili radosť naším fanúšikom z hry.