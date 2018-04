Štefanka o postupe: Také niečo tu ešte nebolo

Pitelovskí futbalisti začali s tréningom už v decembri.

1. apr 2018 o 11:28 Ján Ihracký

PITELOVÁ. Štart jarnej časti futbalovej sezóny sa nezadržateľne blíži aj v našej najnižšej súťaži, ktorou je druhá trieda. Na prvom tabuľky II. triedy skupiny A sa po jeseni, možno trochu prekvapivo, vyhrieva Pitelová. Zaujímalo nás preto, ako tam strávili zimu miestni futbalisti a s akým cieľom nastúpia do jari.

Ako spomína vedúci mužstva Marián Štefanka, s tréningom začali chlapci pomerme skoro: „Začali už v decembri a behávali každú nedeľu. Stretávali vo väčšom aj menšom počte. To, že sú po jeseni na prvom mieste berú vážne a snažili sa nabrať nejaké tie sily.“

Počas zimnej prípravy odohrali futbalisti tri prípravné zápasy. Tri vysoké prehry nepôsobia na prvý pohľad slávne, no v dvoch prípadoch hrali Pitelovčania s tímami z vyššej súťaže. „Doma sme hrali so Slaskou, prehrali sme 2:5, na umelej tráve v Žiari nad Hronom sme hrali s Hornou Vsou, prehrali sme 1:5 a s Pohroním C sme prehrali 3:7.“ vyratúva Štefanka.

V tíme nastali oproti jeseni minimálne zmeny: „Anton Króner sa vrátil z hosťovania späť na Jastrabú a zranil sa nám Martin Letáš, ktorý neviem či nastúpi do jari.“

Ako prvý tím po jeseni, prirodzene, ani oni nechcú latku, ktorú si nastavili podliezť. „Cieľom bude ostať na prvom mieste a budeme vidieť, či bude ten postup alebo nie.“ hovorí Štefanka. Na priamu otázku, či by si tím trúfol na vyššiu súťaž odpovedá jednoznačne: „Trúfol, prečo nie, to ešte na Pitelovej nebolo.“