Na podmočenom trávniku gól nepadol

Tretí jarný zápas na súperom ihrisku, tretia remíza. Pohronie vezie z východu bod po bezgólovej remíze s Trebišovom.

1. apr 2018 o 19:35 Ján Ihracký

Trebišov – FK Pohronie 0:0 (0:0)

ROZHODOVAL: Šuniar, 290 divákov, ŽK: 2 – 1

TREBIŠOV: Giertl – Kražel, J. Kolbas, Rota, Ruskovský, Mujković, Lukáč, Da Silva, Pa. Šuľák (24. Vajs), Starosta, Novák

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Pittner, Tesák, Jacko, Pelegríni (78. Paraj), Kosorin, Rejdovian (56. Frimmel), Kovařík, Blahút (67. Pavúk), Bartoš

Prvá strela zápasu patrila domácim, tí pohrozili v 5. minúte, ale Jenčo dokázal úspešne zakročiť. Druhýkrát domáci pohrozili v 13. minúte, ale ani s týmto pokusom nemal hosťujúci brankár výraznejšie problémy. Strely Pohrončanov putovali väčšinou mimo bránu. V 33. minúte domáci hráč fauloval pred hranicou veľkého vápna, Pohronie zahrávalo nebezpečnú štandardku, koncovka zvnútra veľkého vápna mala byť o niečo presnejšia, hostí mohla táto nepremenená šanca mrzieť. Pohronie to skúšalo každou minútou, no ich koncovka bola v týchto okamihoch veľmi nepresná. Na konci polčasu si Jenčo poradil aj s treťou strelou domácich, Pohronie, hoci malo väčšie držanie lopty, do polčasu Giertla neohrozilo.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prvá strela hostí prišla v 52. minúte, Giertl loptu vyrazil na roh. Ďalšie ohrozenie domácej brány prišlo v 63. minúte, no ani tentokrát lopta v sieti neskončila, rovnako sa z protiútoku neradovali ani hostia. Zápas prinášal množstvá nepresností, hre rozhodne nepomohol podmočený trávnik. V 74. minúte zakončenie zvnútra šestnástky ohrozilo domáce mužstvo. Trebišov neinkasoval, ich brankár sa vyznamenal. Väčší záujem o víťazstvo mali hostia, no gól nie a nie prísť. V záverečnej štvrťhodine ešte domáci dvakrát ohrozili Jenča, dobrá šanca Pohronia stroskotala vo finálnej fáze pred pokutovým územím. Na východe gól nepadol, body sa delili.