Rozhovor: Bolo ich jedenásť, nový tréner povzniesol mužstvo

Problémom nevyrovnaných výkonov Štiavnických Baní môže byť ich malé ihrisko. Tým väčším sa majú hráči problém prispôsobiť.

3. apr 2018 o 10:56 Ján Ihracký

ŠTIAVNICKÉ BANE. Pekárenský vodič Marek Pastier (23) má futbal v prvom rade ako koníček. Prípadnej ponuke z vyššej ligy by sa však nebránil. Nateraz však ostáva v tej piatej, v ktorej oblieka dres Štiavnických Baní.

Jesenná časť nevyšla Štiavnickým Baniam podľa očakávania, s akými cieľmi nastúpia do jari?

– Jeseň nám určite nevyšla podľa predstáv, mysleli sme si, že budeme v tabuľke vyššie. Tiež sme si mysleli, že sa nám bude viac dariť u súperov. Do jari vstupujeme s tým, že chceme byť čo najvyššie v tabuľke a zlepšiť formu, hlavne vonku.

Bane nemajú problém doma poraziť hocijakého súpera, vonku však veľa vody nenamútili, čím to je?

– Sám neviem čím to je, keby viem tak to určite zmeníme. Možno je to tým, že my máme doma malé ihrisko, no vonku má väčšina súperov väčšie a máme problém s prispôsobením sa. Ale veľa robí aj premieňanie šancí. Mnoho ich vonku nepremeníme a z protiútokov dostávame góly.

Ako sa vám pozdávala zimná príprava?

– Začiatok zimnej prípravy bol ťažký, keďže sme zistili, že nás je jedenásť, no vedenie spolu s novým trénerom dotiahlo nových hráčov a začalo sa trénovať. Tréner má veľmi dobré tréningy, ktoré si chvália aj ostatní chalani z tímu, a tak sa dá povedať, že máme najlepšiu prípravu za posledné roky.

Pribudli, respektíve odišli z tímu nejakí hráči?

– Odišli nám nejakí hráči, ale namiesto nich prišli noví, ktorí zapadli veľmi rýchlo do kolektívu. A samozrejme, nový tréner pán Viliam Lačný, s ktorým som spolupracoval aj v Banskej Štiavnici a dokázal nás tu na Baniach dať teraz dokopy.

Viete sa čitateľom predstaviť ako futbalista?

– Odmalička som vyrastal v Banskej Štiavnici, hrával som tam od prípravky. Na Baniach som bol rok na hosťovaní, potom som sa vrátil späť do Štiavnice a nakoniec som do Baní prestúpil. Otázka mojich silných a slabých stránok je skôr pre trénerov, podľa mňa je mojou slabou stránkou hra ľavou nohou, tú mám skôr na podopieranie aby som nespadol (smiech). Slabou stránkou môže byť aj výbušnosť voči rozhodcom. Silnou stránkou je asi to, že ma tréner dokáže využiť na viacerých postoch, či už je to obrana, alebo stred a kraje zálohy.

23 rokov ešte nie je tak veľa, trúfate si presadiť sa aj vo vyššej lige?

– Ak príde nejaká ponuka určite budem nad ňou premýšľať, ale v prvom rade je teraz pre mňa dôležitá rodina a práca. Futbal mám momentálne hlavne ako koníček.

Futbal v týchto ligách hráčov neživí. Čomu sa venujete?

– Pracujem ako vodič. Rozvážam pečivo pre istú pekáreň z Banskej Štiavnice.

Čo máte na futbale najradšej, čo naopak neznášate?

– To, že sa pri futbale dokážem uvoľniť, vypnúť od všetkého naokolo. Mám rád keď vyhráme a ľudia odchádzajú spokojní. A čo neznášam? Hmm, podplácanie rozhodcov, to sa mi nepáči.

Ako sa pozeráte na astronomické platy hráčov a závratné prestupové sumy?

– Je to nefér, keďže niektoré kluby nie sú také bohaté. Podľa mňa by mali existovať pri prestupoch platové stropy, aby sa sám hráč rozhodol kde chce hrávať a nešiel len za peniazmi.

Zaujal vás v poslednom čase nejaký film, či kniha?

– Tak toto je ťažká otázka, knihy nečítam a filmy tiež veľmi nesledujem, keďže kvôli robote chodím aj skorej spávať, nakoľko vstávam už v noci.

Čo vás dokáže najlepšie motivovať?

– Motivovať? Určite priateľka keď mi sľúbi nejakú odmenu (smiech).